【元朗黑夜】光復元朗擬7.27舉行　元朗大會堂：周六日暫停服務

《逃犯條例》修訂及對警方執法的爭議不斷，示威浪潮持續，元朗站周日（21日）發生無差別傷人事件後，有網民發起本周六（27日）到元朗舉行「光復元朗」遊行。 消息傳出後，有元朗大型商場及社會服務機構均已嚴陣以待，關閉或暫停部分活動。其中元朗大會堂今日在網站公布，基於元朗區將會進行大型活動，大會堂將會於周六（27日）及周日（28日） 暫停服務，所有興趣小組、班組及活動亦會取消。

元朗大會堂。（google街景圖）

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元朗區發生無差別傷人事件後，當區不少居民都感到憂心。繼元朗大型商場YOHO MALL型點為顧及顧客安全，提早一個月於明日（25日）結束商場展覽活動後；元朗大會堂亦在網頁公布，基於該區將有大型活動，大會堂將於周六（27日）及下周日（28日）暫停服務，所有原定的興趣小組、班組或活動均會取消。

元朗大會堂在網頁公布，將於本月27日及28日暫停服務，所有小組、活動亦會取消。（元朗大會堂網頁截圖）

讀者陳先生表示，原定兩名兒子會在周六到元朗大會堂上興趣班，今日接到大會堂通知，受遊行影響，當日活動取消，將來或會安排補堂。他指，認同市民遊行表達訴求，惟考慮到周日（21日）元朗站有大量市民無故被打後，「擔心遊行會出現衝突」，認同大會堂取消活動，保障小朋友安全。