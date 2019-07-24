【元朗黑夜】電影業界發聲明譴責警方失職　籲成立獨立調査委員會

就7月21日晚上，元朗區發生的無差別襲擊市民事件，影視界的香港電影導演會、香港電影編劇家協會發表聯合聲明，促請政府成立獨立調査委員會，「還各方公道，平息民憤。」 而香港電影美術學會早前亦有發表聲明， 對於「有組織的白衣暴徒刻意持械大肆暴力攻擊普通市民及記者一事，表示極度震驚！」

由導演張婉婷擔任會長、莊文強任副會長的香港電影導演會以及香港電影編劇家協會發表共同聲明：

香港電影導演會、香港電影編劇家協會

共同嚴正聲明：



停止白色恐怖



成立獨立調査委員會刻不容緩



明確撤回逃犯條例修訂



2019 年 7 月 21 日晚上於元朗西鐵站內，白衣暴徒向市民進行無差別恐怖襲擊，受襲市民更遲遲得不到警方協助，本會對此表示極度憤怒。



本會促請特區政府必須立刻成立獨立調査委員會，還原個多月來各爭議事件事實真相，以還各方公道，平息民憤。



本會同時促請特首立刻根據立法會議事規則，以「撤回」二字（withdraw）為草案定斷，以正視聽，杜絕一切字眼之爭。



政治問題政治解決。本會期望行政長官、特區政府與香港警隊重回服務市民正軌。



香港電影導演會執委會 | 香港電影編劇家協會執委會

2019 年 7 月 24 日

香港電影美術學會日前亦有發表聲明

而在襲擊事件翌日，香港電影美術學會亦於社交平台發表聲明，指出市民「於香港元朗西鐵站內外及車廂內，被有組織的白衣暴徒刻意持械大肆暴力攻擊普通市民及記者一事，表示極度震驚。」，「痛斥警方遲遲未到現場處理情况保護市民」，對於事件予以強烈的譴責以及呼籲政府回應市民訴求：

1. 撤回修例

2. 撤銷612暴動定性

3. 成立獨立調查委員會

4. 停止濫捕濫控抗爭者

5. 追究721元朗白衣暴徒暴力襲擊市民事件

6. 實行真普選