研究：近半乳癌患者為55歲以下　新療法延長絕經前晚期患者存活期

乳癌是本港女性最常見癌症之一，當中有不少年輕患者。根據香港癌症資料統計中心2016年數據，55歲以下患者佔全部乳癌個案的46%。腫瘤科專科醫生、香港乳癌研究組副主席楊明明更表示，年輕女性所患乳癌更具侵襲性，有新療法和延長晚期患者的存活期。

腫瘤科專科醫生、香港乳癌研究組副主席楊明明表示，新型療法可以提高部分晚期乳癌患者的存活期。（袁澍攝）

一項針對絕經前婦女的全球性臨床研究發現，比起傳統荷爾蒙治療，結合標靶藥物CDK4/6抑制劑瑞博西利（Ribociclib）的聯合療法，可顯著延長荷爾蒙受體陽性（HR+）/人類表皮生長因子受體2（HER2-）晚期或轉移性乳癌患者的存活期。

臨床研究項目MONALEESA-7由亞洲專家構思，為期四年，研究包括672名年齡在25至58歲的絕經前患者，其中有三成患者來自香港、韓國、新加坡及台灣等亞洲地區。

舊療法要永久性破壞卵巢 新標靶治療增存活期

腫瘤科專科醫生、香港乳癌研究組副主席楊明明表示，患有HR+乳癌的絕經前婦女面臨着一個獨特的問題，就是卵巢會製造刺激癌細胞生長的女性荷爾蒙，傳統的療法是利用放射治療永久性破壞卵巢，或者透過外科手術切除卵巢，前者可能需要住院，後者需要時間較長。

研究顯示，接受新型聯合療法的患者有70%在3年半後仍然存活，無惡性存活中位數達23.8個月；比傳統荷爾蒙治療患者的45%存活率及中位數13個月要高。

每月藥費約9000元 需長期服用

標靶藥物CDK4/6抑制劑瑞博西利只需口服，每月藥費大約在9000元左右，需要長期服食。楊表示，年輕患者往往需要工作及照顧家庭，新型聯合療法副作用低、無需手術且效果較好，能夠儘可能不影響患者生活和工作，可以保證她們較好的生活質素。

有病人使用該療法後 乳房漸摸不到硬塊

楊表示，曾有36歲患者發現自己乳房有硬塊，即時去醫院檢查後發現已經是乳癌荷爾蒙受體陽性晚期患者，且淋巴腺及骨部等都已經發現有癌細胞轉移。病人在醫生建議下，採用了新型療法進行治療，即CDK4抑制劑及荷爾蒙治療結合的方法。

楊醫生表示，兩年多來，患者的病情沒有繼續惡化，乳房也漸漸摸不到硬塊，生活也恢復正常，並會繼續使用該方法治療。