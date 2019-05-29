菲傭創乳癌互助組織 為保合約受僱主欺凌：要求丈夫當免費勞工

菲傭Gemma 2006年患上乳癌三期，當時的僱主跟她說：「你不用擔心。我會帶你到私家醫院。」後來，當僱主得知若外傭在香港過身，要負擔運送遺體的費用，她的態度360度轉變。Gemma為求僱主不終止其合約，能夠在香港接受治療，她提出不收薪金照顧僱主的父母。 前僱主最後僅付她1500元薪水，照顧兩個家庭，而且要在外留宿。「有幾個月，她只付我二百元交通費。」我走到街上看見有菲律賓人，就問她們借錢。「我是這樣活過來。」「我丈夫來港照顧我，僱主要求丈夫我一同替她工作，不准我休息。手術後數天我便要到街市買菜。她又罵我常到醫院覆診，耽誤工作。」 後來，她與一個菲傭團體轉變成FILMCASS菲傭乳癌互助組織，幫助同路人同時，期望政府能恢復2013年以前「符合資格人士」未經修訂的定義，讓外傭在被解約後，仍能以身份證享用廉價的公營醫療。 而問題是，外傭為何「死」也不回鄉？

外傭盼恢復舊例：被解約仍能享用廉價公營醫療

2013年，政府修訂「符合資格人士」定義，持有逾期香港身份證人士，包括逾期逗留、以往曾在港工作或就學人士等，一律當作「非符合資格人士」，即使他們持有非香港永久居民身份證，亦不可享用廉價公營醫療服務。

修訂以前，若外傭被解約或合約期滿，又不交還身份證，他們到公立醫院求診時出示逾期身份證，仍可廉價享受公營醫療服務。但現時外傭被解僱，即使申請延長簽證，都只能以旅客身份逗留。

38歲菲傭Baby Jane Allas今年二月確診患癌後被僱主解僱，帶起立法會對於政府應要求僱主為外籍傭工購買醫療保險的討論。政府今年四月呈交立法會文件，指香港公營醫療服務基本上優先照顧符合資格人士的需要；如外傭沒有有效的香港居民身份，醫管局會收取適用於非符合資格人士的費用。

Amelie (化名) 接受治療期間，居於白恩逢之家，她說：「在別的國家做手術很不容易，沒有家人陪你。情感上、身體上都很痛，我解釋不到。(李慧筠攝)」

Gemma說，如果回到菲律賓，不但醫療費昂貴，當地的人沒有工作，我難找人援助，「即使FILMCASS只餘兩三位成員，我也不會離去。因為我經歷過那種無助，我要幫助自己的同鄉。」而其中一位受助者，是剛完成化療的菲傭乳癌復康者Amelie (化名) ，她較Gemma幸運，有一個體諒她的僱主，是她接受治療不能工作期間，她寄宿於庇護所「白恩逢之家」，她說：「對我自己，患癌是OK的，但如果我死了，我兒子怎辦？」她的經歷，請點擊以下文章：

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