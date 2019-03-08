【乳癌篩查】落後台灣新加坡　逾八成婦女靠自己無意中發現乳癌

根據香港癌症資料統計中心的統計數字，2016年香港十大常見癌症中，第三位為乳癌。而乳癌更是自1994年起，成為香港婦女最常患上的癌症。香港政府有為大腸癌及子宮頸癌進行篩查，卻遲遲未推行「全民乳癌篩查」，原因是「目前並沒有足夠證據支持或反對為本港一般風險婦女進行全民乳房X光造影普查」。 香港乳癌基金會早前發表《香港乳癌資料庫第十號報告》，指出較多0期及1期患者經由乳房X光造影檢查發現，而乳房X光造影檢查發現的腫瘤亦比自己無意中發現的為小。而台灣的經驗亦證實，乳房X光造影有助降低死亡率，建議政府分階段推行篩查。

乳癌確診個案20年內急增三倍 成女性頭號殺手

根據香港癌症資料統計中心，女性確診乳癌的個案由1994年的1266宗，上升至2015年的3900宗，升幅達三倍。而香港於2015年錄得的乳癌個案，更佔整體女性癌症新症的26.1%，成為女性最常患上的癌症。單在2015年，乳癌新症之多，幾近於女性肺癌和大腸癌新症數字相加的總和。

逾8成婦女靠自己發現乳癌

根據香港乳癌基金會發表的《香港乳癌資料庫第十號報告》，本港乳癌患者的平均年齡為51.9歲，最常見的確診期數為II期（37%）。16595位受訪者中，有83.3%的患者是自己無意中發現自己患有乳癌。相比III期及IV期患者（分別有3%及1.8%），有更多0期及I期患者（分別有34%及13.4%）經由乳房X光造影檢查發現。

16595位受訪者中，有83.3%的患者是自己無意中發現自己患有乳癌。（Gettyimages／視覺中國）

報告同時發現，受訪群組中，經檢查發現的腫瘤大小遠遠少於自己無意中發現的腫瘤，檢查發現的腫瘤平均大小為1.2厘米，而自己發現的腫瘤平均大小為2.3厘米。香港乳癌基金會引述外國研究指，「及早發現乳癌，存活率可超過90%」，因而認為應在香港推行「全民乳癌篩查」。

篩查是指為沒有症狀的人士進行檢測，從而找出患病的人或有較高風險患病的人。乳房X光造影是一種常用的篩查方法，指利用X光拍攝乳房影像。檢查過程中，乳房需要放於兩塊儀器夾板之間，擠壓乳房令乳房組織平均分佈，令影像更清晰。檢查期間婦女可能會感到短暫不適或痛楚。一般而言，乳房X光造影檢查是安全的，在過程中只會使用少量輻射。

反對理據：過度診斷、假陽性結果

至於反對「全民乳癌篩查」的普遍理據主要有二，一是「過度診斷」，X光造影可能會發現一些不會擴散或惡化為侵入性癌症的癌細胞，治療這類乳癌未必比不作治療更好。有海外研究估計，乳房X光造影會增加百分之三十的過度診斷和不必要的治療。二是篩查可能出現假陽性結果，對婦女造成一定的心理壓力，由於乳房X光造影並非百分百準確，有可能出現異常，使沒有患上乳癌的婦女出現陽性結果，當有此情況，婦女需進行更多檢查，如超聲波或抽針檢查，確認是否患有乳癌，而假陽性結果會增加病人的壓力。

反對「全民乳癌篩查」的理據是擔心乳房X光造影會造成過度診斷及假陽性結果。（資料圖片）

政府早前回應議員就「全民乳癌篩查」的提問時，指「專家工作小組認為，綜合目前的醫學證據後仍未能肯定，在本港進行全民乳癌X光造影普查，是否對無症狀的本地婦女利多於弊，故認為目前並沒有足夠科學證據支持或反對，為本港一般風險婦女進行全民乳房X光造影普查。」

政府現時建議罹患乳癌風險高的婦女每年接受乳房X光造影檢查，高風險人士包括帶有某些基因（BRCA1或BRCA2）突變、有家族乳癌或卵巢癌病史、有個人風險因素（在30歲前胸部曾接受放射治療，或曾患乳癌或良性乳房疾病）。但第十號報告書數據顯示，1萬6千位受訪者中，只有14.6%的直系或非直系親屬有乳癌病史。

其他高危因素： 1. 缺乏運動 2. 飲酒 3. 從未生育，或第一次生育在30歲之後 4. 從未餵哺母乳 5. 較早出現月經（12歲之前）或較遲收經（55歲之後） 6. 正接受荷爾蒙補充治療 7. 正服用混合性避孕丸

高風險人士包括帶有某些基因（BRCA1或BRCA2）突變、有家族乳癌或卵巢癌病史、有個人風險因素（在30歲前胸部曾接受放射治療，或曾患乳癌或良性乳房疾病）。（資料圖片）

醫生：全民篩查有助及早發現乳癌

乳腺外科專科醫生英偉亮接受《香港01》訪問時指，現時香港政府所依據的學術研究為80年代的調查，當時得出的結果是進行全民篩查並不會提高存活率。但英偉亮認為，「醫病只看生與死，是很低層次，大部分西方國家都有做乳癌篩查，因為她們不是將重點放在生與死，而是quality of life（生活質素）。」

「有做乳癌篩查的好處是可以及早發現，愈早發現愈容易醫，又可以減少病人的痛苦。第一，保留乳房的機會較大，0期乳癌基本上可以做局部切除，不用全乳切除。第二，降低打化療的機會，化療的副作用較多，例如甩頭髮、甩眉毛、身體虛弱、屙嘔不適等等，相當辛苦。及早發現便可以免除病人更多的痛苦。」

英偉亮醫生認為，「醫病只看生與死，是很低層次，應該看生活質素。」（黃桂桂攝）

台灣、日本等34個地區推行全民乳癌篩查

目前全球有34個國家及地區推行全民乳癌篩查，包括台灣、新加坡、日本等。當中台灣自2004年起為年約50至69歲的婦女提供免費乳癌篩查，當地一項研究結果顯示，與每年臨床乳房檢查相比，全民每兩年乳房X光造影可減低41%死亡率及30%第II期或以上乳癌。

去年10月，特首林鄭月發表施政報告指，一項政府委託，有關識別本地婦女患乳癌的相關風險因素的研究預計於2019年下半年完成。政府會留意研究的科學實證及結果，以檢視適用於不同風險概況婦女可採用的篩查措施。

目前全球有34個國家及地區推行全民乳癌篩查，包括台灣、新加坡、日本等。（資料圖片）

機構建議分階段推行篩查

香港乳癌基金會一份「就全民乳癌篩查提交之施政報告建議書」指，明白「全民乳癌篩查」可能會出現過度診斷及假陽性結果，但認為政府應該尋找及改良偵測方法，而非放棄檢查。建議政府考慮分階段推行篩查，為一般風險的婦女率先提供地區性的先導計劃。又認為政府亦應考慮與私營醫療機構和非政府組織協作，為推動乳房Ｘ光造影檢查先導計劃提供資源與支援。