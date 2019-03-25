【乳癌救星】免疫治療、基因檢測　助七成患者免除做化療之苦

治療乳癌的方法有很多種，當中以化療副作用最多，最叫人害怕，因此對於乳癌者而言，可以免除化療，已是不幸中之大幸。隨着精準醫療的發展，乳癌在檢測及治療方面均取得了突破性發展，包括有腫瘤基因組檢測、免疫治療、標靶治療及3D乳房造影檢查等。有乳癌患者因接受腫瘤基因檢測，發現復發指數低而不用接受化療，直呼「好開心，放下心頭大石。」 攝影：歐嘉樂

乳癌是香港女性的頭號殺手，每15名婦女中，就有一人一生中會罹患一次乳癌。香港乳癌基金會主席霍何綺華表示，「1993年新確診乳癌人數每日平均3個， 2016年卻已上升至11個，增加近4倍，每天接近有兩個人死於乳癌，數字十分驚人。」而精準醫療的發展，使乳癌在檢測及治療方面均有進步，透過先進技術檢測患者的疾病種類，再因應其個別情況，施以最適合患者的針對性治療。

如沒做基因檢測 需打4支化療針

林女士於2018年7月進行年度乳房X光造影檢查和超聲波檢查時，發現乳房有腫瘤，其後確診患上第1期乳癌。「當時我每次見醫生，都會問醫生：我可唔可以唔做化療？因為我知道做化療好辛苦。」完成腫瘤切除手術後，醫生明白林女士的擔憂，於是建議她花3萬元進行腫瘤基因檢測，結果顯示林女士的乳癌復發指數為5，屬於低水平，而且接受化療不會為林女士帶來額外益處，所以醫生建議她只需服用荷爾蒙藥控制病情。林女士表示：「好開心，放下心頭大石，不用經歷化療的皮肉之苦。後來腫瘤科醫生告訴我，如果當初沒有做oncotype （其中一種基因組檢測），他會建議我打4支化療針，更可能要因此花十多萬港元。」

基因檢測：七成患者可免除化療之苦

林女士所接受的基因組檢測，可以讓醫護人員知悉有關患者接受化療與內分泌治療的潛在益處，以減少過度治療，並提高無疾病存活期和總存活期。目前市面上有六種工具可用於基因組檢測，當中Oncotype DX測試能夠識別出不會從化療中受益的患者。Oncotype DX測試會為病人分配一個界乎0至100的復發評分以代表其復發風險，復發評分愈高代表復發風險愈高，1至10分為低風險，11-25分為中風險，26-100分為高風險。香港乳癌基金會創辦人張淑儀醫生指，「有研究顯示患上HR+（荷爾蒙受體呈陽性）、HER2（第二型人類上皮生長素受體呈陽性）及淋巴結呈陰性乳癌的患者，在接受Oncotype DX測試後，其中七成可以免除化療。」林女士便是其中一個幸運兒。

香港乳癌基金會創辦人張淑儀醫生指，接受基因檢測，有七成患者可免除化療。

免疫治療：增加10個月存活時間

乳癌大致可分為三種亞型，即HR+、HER2+及三陰性，當中三陰性乳癌的復發率較高，存活率較低。香港乳癌基金會管治委員會成員邱振中醫生表示，「免疫療法應用在乳癌方面現時仍處起步階段，但有研究報告指出，若患者使用免疫療法，三陰性乳癌惡化及死亡的機會較低，而有接受免疫治療比沒接受免疫治療會多10個月存活時間。」免疫療法是指運用自身或人造的物質來幫助免疫系統的細胞對抗癌細胞，一共分為三大類，其中一類是利用免疫檢查點抑制劑（Check Point Inhibitors）來減少癌症誘導的免疫抑制。

過往的研究發現部分癌細胞會抑制免疫系統對抗癌細胞的反應，令T淋巴細胞失去阻止癌細胞生長和擴散的能力。當存在於T淋巴細胞表面叫PD-1的蛋白質與存在於癌細胞表面叫PD-L1的蛋白質結合，T淋巴細胞對癌細胞作出攻擊就會被抑制。因此只要不讓PD-1和PD-L1結合，T淋巴細胞就可發揮作用，可以攻擊癌細胞生長。要阻止兩者互相結合，可利用免疫檢查點抑制與PD-1或PD-L1結合。

香港乳癌基金會管治委員會成員邱振中醫生表示，有接受免疫治療比沒接受免疫治療會多10個月存活時間。

除了基因組檢測及免疫治療，臨床研究亦顯示，對於HER2+患者而言，使用雙標靶藥（曲妥珠單抗及帕妥珠單抗）比只用單一標靶藥（曲妥珠單抗）更能增加患者的疾病無惡化存活期。另一方面，3D乳房造影亦比2D乳房X光造影更能減低重照的機會率及減少假陽性結果達四成。

3D乳房造影比2D乳房X光造影更能減低重照的機會率及減少假陽性結果達四成。

醫療費用高昂 低收入人士可申請資助

根據香港乳癌基金會提供的數據，治療乳癌的費用不菲，乳癌期數越高，所需治療越複雜，費用也越高。做一次乳房切除手術約需20萬元；化療需10至15萬元；放射性治療（電療）需10至15萬元；荷爾蒙治療每年一萬元，需持續服用5年；標靶治療需35至45萬元；免疫治療每月3萬多元，療程因人而異，約需2年。至於基因檢測方面，每次檢測約需3萬港元，合資格人士可以申請香港乳癌基金會的「乳癌腫瘤基因表現檢資助計劃」。