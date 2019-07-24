【光復元朗】727遊行終點元朗西鐵站　港鐵不排除封部分出入口

西鐵元朗站本周日（21日）晚上發生無差別襲擊市民事件，當中更有手持鐵通及長棍等的白衣人走進車廂襲擊乘客。有網民遂發起「光復元朗」行動抗議，將於7月27日下午3時在水邊村遊樂場起步，途經元朗大馬路，並以元朗西鐵站作終點。 因應當日遊行，港鐵車務總監劉天成今（24日）表示，將設立兩個心戰室安排車務調動，同時會增派人手於輕鐵及西鐵元朗站維持秩序，且不排除封閉出入口及封站的可能性。

因應7月27日的「光復元朗」行動，港鐵車務總監劉天成表示，將增派人手於站內維持秩序，且不排除有封閉部分出入口的可能性。（羅君豪攝）

青衣及元朗共設兩個心戰室

反修訂《逃犯條例》風波至今仍未平息，示威遊行遍地開花蔓延至多個地區。鑑於7月21日元朗發生白衣人無差別攻擊途人暴力事件，網民遂發起7月27日「光復元朗」行動。而發起人鍾健平亦已向元朗警署提交不反對通知書申請，遊行將訂於當日下午3時由水邊村遊樂場出發，沿元朗大馬路、朗日路遊行，並以元朗西鐵站作為終點。

對於西鐵元朗站當日的部署，港鐵車務總監劉天成今日出席傳媒茶聚時表示，將於青衣車務控制中心以及西鐵元朗站設兩個心戰室，即時因應當日遊行情況作出相關車務調動。同時，又會增派人手於涉事範圍及輕鐵元朗站維持秩序。

有市民今早於港島線金鐘站發起「不合作運動」，阻礙車門關閉。（劉錦華攝）

劉天成補充，實際部署須與警方召開會議商討，惟表示不排除參考7月7日「九龍區大遊行」時，將高鐵西九龍站部分站內出入口封閉或落閘。

至於有網民今早（24日）於港島線金鐘站發起「不合作運動」，以阻礙車門關閉癱瘓港鐵運作。港鐵車務總監劉天成表示，今早共有30班列車受影響，最嚴重的一班列車需要10多分鐘才成功駛離車站，至終點站共延誤了20多分鐘。而本周一（22日）亦有類似情況，共有90班列車受影響。

港鐵行政總裁金澤培表示，尊重市民發表意見且將盡力令車務暢順，倘市民有投訴會正視意見，並加以解釋及改進，惟希望市民不要阻礙車務運作。