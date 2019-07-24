【元朗黑夜】嶺大校董會去信教育局　促查何君堯涉事參與度

身兼嶺南大學校董會主席的新任港鐵主席歐陽伯權，今日(24日)首次以港鐵主席身份會見傳媒。對於嶺大校董會成員何君堯懷疑與元朗襲擊事件有關，他表示已去信教育局局長楊潤雄，要求查清何在襲擊事件中的參與程度。他續稱，如真有參與，是不可以容忍。 嶺大表示，嶺大校董會個別成員近日就事件所發表的言論，該等言論與嶺大無關；校方期盼各界人士就社會議題發表意見時，能夠互相尊重，保持和平理性。 教育局表示，昨晚（7月23日）已收到嶺大校董會主席及嶺大署理校長簽署的信件，信中表示不能容忍任何一方因任何原因而作出暴力行為，並要求教育局調查其中一名校董會成員是否與7月21日晚上於元朗發生的暴力事件有關，局方將考慮執法部門的調查結果，按需要作出跟進。

歐陽伯權表示，已致函教育局局長楊潤雄，要求查清何君堯在襲擊事件中的參與程度。(羅君豪攝)

西鐵元朗站於7月21日晚上，有大批白衣人使用棍棒、竹枝等毆打市民，後來甚至有片段流傳，拍得建制派立法會議員兼嶺大校董會成員何君堯，曾在街上與多名白衣人握手，並疑似向對方稱「你哋係我英雄」。

歐陽伯權今日(24日)首次以港鐵主席新份與傳媒聚會時，亦被問及事件。對於何君堯的言論，以及是否合適繼續做嶺大校董，會否與何「割席」等。歐陽伯權表示，嶺大校董之間曾就事件過電話，而今早已致函教育局局長楊潤雄，要求楊潤雄與警方合作，查清楚何君堯在襲擊事件中的參與程度，「未知道事實前，不可肯定呢位先生參與度去到邊」，待嶺大校董會得悉結果後，再考慮下一步跟進。

▼7.21元朗黑夜▼

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被問及對何君堯的個人意見，歐陽伯權說：「任何情況下香港都不應容忍暴力」，他指，大學校董由政府委派，若知道某人成出一些校董不贊同的行為，會告知教育局：「呢位人士有啲問題喎，等教育局知道我哋對某人嘅意見，讓局方再作決定。」

他又指，現行制度下，大學的資金由教資會提供，因此不少由政府委派人員，因此校方只可提出問題，「若政府分析及查到呢位先生有參與，我都頗有信心，大學董事會係一定唔可以容忍的。」

嶺大重申：校董會成員以個人身分發表言論 並不代表嶺大立場

嶺大重申，嶺大校董會個別成員近日就事件所發表的言論，與嶺大無關；大學明白有關言論極具爭議性，惟校董會成員以個人身分發表的言論，並不代表嶺大立場。

嶺大又指，鑒於嶺大校董會大部分成員並非由校董會主席或大學校方委任，校董會主席歐陽伯權日前已去信教育局反映事件，並要求作出調查。校方期盼各界人士就社會議題發表意見時，能夠互相尊重，保持和平理性。

教育局：會考慮執法部門調查結果作出跟進

教育局表示，昨晚（7月23日）已收到由嶺大校董會主席及嶺大署理校長簽署的信件，信中表示不能容忍任何一方因任何原因而作出暴力行為，並要求教育局調查其中一名校董會成員是否與7月21日晚上於元朗發生的暴力事件有關。



教育局重申，政府強烈譴責任何暴力行為，現正全力調查元朗發生的暴力事件，以及涉事的人士，並會依法追究。局方將考慮執法部門的調查結果，按需要作出跟進。