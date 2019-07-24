【光復元朗】民主黨黨員周日目擊何君堯握手事件　晚上到警署報案

本周日（21日）元朗發生逾百白衣人手持鐵通、藤條等無差別襲擊西鐵乘客，逾40人受傷，人心惶惶。網上流傳一段短片，建制派的立法會新界西議員何君堯與大批白衣人握手，更舉拇指及鼓掌稱讚，有白衣人向何君堯稱「你哋係我嘅英雄」。何其後澄清短片在打人前所拍攝，並不知情。 事件發酵兩日後，稱周日晚於雞地發現涉事「白衣人」的民主黨社區主任盧俊宇，以目擊者的身份，今日（24日）晚上在立法會議員尹兆堅及其他黨友陪同下，到元朗警署報警，質疑何君堯指自己不知情的講法，指當晚親眼目睹白衣人攻擊一名途人後，才跟何握手，時間地點足以令他懷疑何是否不知情，希望警方能夠着手調查，不要放慢手腳。

盧俊宇（右）將周日晚所拍攝到的照片及其他資料，放進同一隻電腦USB手指，以協助警方調查。（梁煥敏攝）

立法會議員何君堯與大批「白衣人」握手，何君堯又向其稱「你哋係我嘅英雄」，「辛苦晒」等，引致瓜田李下。何君堯周一公開解釋，只是飯後路過，「同我握手係理所當然」，又指讚賞白衣人保家衛國的精神及情操，但並非讚賞打人。

民主黨社區主任盧俊宇（左二）等今晚上在立法會議員尹兆堅（左一）及其他黨友陪同下到元朗警署報警。(梁煥敏攝)

民主黨社區主任：白衣人與何握手前曾攻擊一黑衣途人

襲擊事件發生兩日後，民主黨社區主任盧俊宇今日稱，周日晚上8時跟家人到元朗雞地附近晚飯時，發現超過一百名手持長棒、鐵通，大叫「光復元朗」等口號白衣人士聚集，街上途人感到恐懼，部分亦有報警求助，並於目睹稍後時間，一班白衣人攻擊一名穿上黑色衫的途人，緊接期後，於晚上約9時，卻發現何君堯突然從一邊出來，跟白衣人握手、鼓勵，質疑何君堯自辯不知情的說法。

促警邀何君堯協助調查

盧以目擊者的身份，今日（24日）晚上在立法會議員尹兆堅及其他黨友陪同下到元朗警署報警，將會向警方呈上當日所拍攝到的照片及其他資料文件佐證，希望警方不要放慢手腳，「求其拉幾個人交差」，要將有關涉事人等繩之於法。由於片段清晰見到何君堯到現場作出支持，他認為警方應邀請何君堯到警署協助調查。