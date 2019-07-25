港鐵主席歐陽伯權接任感「頭痛」　有醫生朋友即主動提出免費照腦

港鐵沙中線紅磡站去年起屢爆工程問題，至今年3月荃灣線測試信號系統期間發生兩列列車相撞事件。今年7月1日履新的港鐵主席歐陽伯權，昨日（24日）首次出席傳媒茶聚見記者。他表示，得悉港鐵有多項問題須解決，形容主席一職「難做、覺得頭痛」，更一度笑言港鐵公布新主席當日，隨即有兩位醫生朋友主動提供「免費照腦」服務。 他相信過去40多年工作生涯，所學到的管理經驗能勝任處理，並承諾會盡全力，稱自己「夜晚瞓得着」。

港鐵主席歐陽伯權上任後，昨首度出席傳媒茶聚見記者。（羅君豪攝）

接手港鐵主席係咪傻咗？

歐陽伯權昨首度以港鐵主席身份露面，他分享接任港鐵主席一職「係咪傻咗」一事。他表示，之前已退休兩年，深明港鐵有多個問題處理，惟作為香港人希望回饋社會，加上過往40多年工作生涯所學到的管理經驗，希望能以「誠懇、透明及用良心做事的態度」，與管理層商討難題並作出決定。



港鐵今年成立40周年，他表示，能夠成為一家國際級公司一分子，且有一萬多位員工24小時為香港市民服務，對此「引以為榮」。惟他承認，自去年起港鐵發生多宗事件，包括沙中線紅磡站工程問題、港鐵撞車「不應發生」，作為港鐵主席會接受批評，並向香港市民致歉，相信港鐵能從中汲取教訓並作出改善。他又希望公眾能夠給予港鐵時間，待未來3個月至9個月再檢視相關建設，方評定是否符合港鐵品牌。

港鐵主席歐陽伯權承認沙中線紅磡站工程問題以及港鐵撞車事件是「不應發生」，惟作為港鐵主席會接受批評及道歉。（資料圖片）

「寧願俾人鬧慢、都唔好鬧安全」

歐陽伯權續指，履新港鐵主席後將從四個方面入手，分別為提升港鐵文化、傳承港鐵精神、維護港鐵品牌及克服工程挑戰。當中包括港鐵要「貼地啲」，為乘客提供更優質的服務及設施，例如增設育嬰室、飲水機等；視本地車務服務為首要，以安全為重，「寧願俾人鬧慢、都唔好鬧安全」，以及提升監督及管理。

西鐵元朗站7月21日晚上發生無差別襲擊市民事件，多名白衣人走進車廂襲擊乘客。（資料圖片）

元朗站僅四名職員 反問可以做到啲咩？

至於7月21日西鐵元朗站發生無差別襲擊途人事件，歐陽伯權表示作為香港人是從所未見，重申涉事的港鐵職員已跟足既定程序，且當時站內僅得四名職員「可以做到啲咩」，希望大眾能夠理解。雖然外界以及傳媒有批評箇中不足，惟港鐵將檢視當日情況，並盡最大努力挽回公眾信心。他又認為，政府應盡快就事件作出回應，且決定是否需要成立獨立調查委員會徹查事件。