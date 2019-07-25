迪士尼8月招聘400人　由bell boy升經理老臣子教增加獲聘機會

香港迪士尼樂園即將踏入14周年，歷來聘用大批員工，至今仍有由開幕至今仍留下工作的「老臣子」。由bell boy（行李服務組長）爬到服務經理的麥永強指出，樂園有培育計劃，令員工可以磨練理論知識及實戰技巧，逐步升上更高職位。 現職樂園營運部組長的尤晏蓉，欣賞公司提供「橫向發展」，讓員工可以轉職到不同部門，發掘自己的發展路向。 迪士尼樂園將於下月初舉行招聘會，提供400個全職及兼職職位。麥永強及尤晏蓉透露，想增加獲聘會，需展示性格積極開朗有耐性，懂日、韓或泰等語言會更具優勢。

麥永強（深色西裝）由擔任行李服務組長，晉升至經理級，香港迪士尼樂園的14年，也是他的14年。（劉錦華攝）

與樂園共同成長 14年老臣子由低做起

香港迪士尼樂園在2005年9月開幕，現職樂園酒店賓客服務經理的麥永強，可說是「老臣子」，一做就已14年，與樂園一同邁向14周年。他說，當年是迪士尼這個品牌，吸引他加入香港迪士尼樂園的酒店部，由當初入職時擔任行李服務組長（bell boy），一步一步爬上至經理級。

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+ 9 + 8 + 7

麥永強說，公司多年來提供許多機會及訓練予他，才能晉升至今日崗位。他有修讀酒店管理高級文憑課程，加入樂園前有數年工作經驗，當時認為在處理投訴或擔任同事溝通橋樑等工作，依然力有不逮。經過數年工作，樂園安排他參加「領袖培育計劃」，為擔任經理作好準備，磨練了他的理論知識及實戰技巧。

麥更表示，他由以前只按指令辦事，進步到現時有能力隨機應變，為所有突發情況作決定，公司提供的培訓機會令他得着頗大。

麥永強（左）及尤晏蓉教路，想加入迪士尼樂園，需性格積極開朗有耐性。（劉錦華攝）

員工可「橫向發展」到不同部門工作

若果說麥永強的努力及經驗是他勝任經理一職，以服務訪客的樂園營運部組長尤晏蓉，熱情就是她款待遊客的最大優點。她在英國修讀藝術，畢業後返港工作， 驟眼看她的大學本科與迪士尼樂園毫不相關，但她一直是迪士尼電影的粉絲，亦喜歡接觸不同文化背景的人，加入香港迪士尼樂園就順理成章。

尤晏蓉加入樂園五年，已經接連晉升兩級到人流管理組組長，她自言性格外向，面對機會會積極主動，把握樂園晉升及培訓機會。

她透露，樂園員工可按照自己的興趣和發展步伐，主動申請「橫向發展」以轉職到不同部門，嘗試不同類型的工作崗位，發掘自己的發展路向。她本身任職人流管理部，但也曾多番請纓，轉職數月挑戰娛樂事務等多個部門，增加工作技能之餘又擴闊眼界，有利日後晉升及工作。

精通兩文三語不夠 懂多國語言才有優勢

迪士尼樂園將於8月1日及2日，上午11時至晚上8時，於荔枝角D2 Place一期二樓舉行招聘會，招募約400名全職及兼職員工，包括萬聖節表演人員，亦有酒店及服務業等部門。麥永強及尤晏蓉表示，如果求職者性格積極開朗有耐性，以及精通兩文三語，甚至懂日、韓、泰等語言會更具優勢。如果在當日的即場面試中表現良好，更加會立刻聘請。

入職起薪點視乎工種及崗位而定，全職由13,000元起；兼職則由時薪63元起，另設交通及其他津貼。員工福利方面，全職員工每年可免費到訪樂園12次，每次可免費帶同3位親友入內，並優先體驗新的遊樂設施及娛樂項目，另外園方設有「迪士尼僱員子女獎學金」，每年提供最高15萬元獎學金，予樂園演藝人員的子女。