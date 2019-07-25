【光復元朗】7.27未批不反對通知書　民陣：過去僅0.01%不獲批

元朗周日（21日）出現無差別襲擊事件，警方遲遲未有出現，事件引起爭議。有網民發起於本周六發起7.27「光復元朗」行動，惟至今仍未批出不反對通知書。 民陣副召集人陳皓桓今日（25日）出席商台節目時指出，警方除非有足夠理由，否則甚少遊行不獲批，過去數年只得約0.01%。然而，若遊行不獲批，雖然市民可繼續遊行，但有機會被控非法集結、公眾妨擾等罪名。

元朗區議員黃偉賢（左）、於港鐵元朗站被襲的梁先生（中）、民陣副召集人陳皓桓（右）。（商台圖片）

陳皓桓說，根據過去做法，一旦警方不批出不反對通知書，而市民繼續遊行，有機會被控非法集結、公眾妨擾等罪名。他又指，根據不反對通知書，警方要配合遊行的主辦單位。若不反對通知書無批出，警方有理由不配合，包括不封路、只派數員到場觀察等。

數年僅0.01%拒批不反對通知書

不過，他強調，參考過去數年經驗，警方除非有足夠理由，否則甚少批出反對通知書，約只得0.01%。

他又指，元朗路窄多車，擔心有人「搞事」或難以離場，建議遊行人士要小心照顧自身安全，包括放置攝錄鏡頭，切勿進入無閉路電視的地方，如窄巷等。

民陣難以短時間內籌備遊行

被問及為何民陣不發起遊行，陳皓桓解釋，元朗襲擊在前幾日發生，民陣難以在短時間內籌備。此外，已有市民主動申請不反對通知書，故決定交由地區人士負責今次元朗遊行。

元朗周日出現無差別襲擊事件，事後有網民發聲7.28「光復元朗」遊行。（資料圖片）

區議員憂警方「放軟手腳」倡只遊行不集會

元朗區議員黃偉賢出席同一電台節目時重申，有熟悉鄉事的人曾在周五（19日）向他透露，稱將總動員「吹大雞」，他稱當晚已致電警民關係組的副主任，對方稱會有安排及部署。

直至周日的晚上7時至11時，即事件發生前後，他亦曾八度致電警方，惟他們未有及時執法，質疑「警黑共管」。

黃偉賢說，擔心周六的「光復元朗」遊行，警方同樣會「放軟手腳」。根據原定計劃，發起人擬於遊行結束後舉辦集會。不過，黃稱有關路線的地方窄小，隨時「企吓企吓就去到村口」，故建議發起人放棄集會。

被襲者：已循港鐵機制申請民事索償

在元朗事件中被襲的梁先生亦表示，警方至今仍未向他正式錄取口供，他已循港鐵的機制申請民事索償。至於會否參與「光復元朗」的遊行，他稱暫時未有決定。