香港郵政發行左江花山岩畫特別郵票　8月13日起發售

香港郵政於今（25日）宣布，一款以「中國世界遺產系列第八號：左江花山岩畫文化景觀」為題的郵票小型張及相關集郵品將於8月13日推出發售。各郵政局7月30日起將發售正式首日封，每個售價1.3元。

香港郵政表示，左江花山岩畫文化景觀位於廣西壯族自治區崇左市，於2016年列入聯合國教育、科學及文化組織轄下世界遺產委員會的《世界遺產名錄》。「花山」是指左江及其支流明江兩岸繪有岩畫的懸崖峭壁，岩畫則由壯族先民駱越人創作，歷史逾二千年。

郵票小型張上展現崇左市寧明花山岩畫，是左江花山岩畫群中面積最大、圖像最集中的一處岩畫，小型張內嵌的郵票則展示這幅岩畫中的祭祀歌舞場面。

以「中國世界遺產系列第八號：左江花山岩畫文化景觀」為題的郵票小型張、特別郵戳、首日封和已蓋銷首日封。（香港郵政）

除了首日封及小型張之外，亦有價格22元的套摺售賣。（香港郵政）

相關郵票及集郵品於7月30日起在郵政總局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局、沙田中央郵政局和屯門中央郵政局展出。此外，38 間集郵局於7月30日至8月5日期間接受自備封蓋銷服務的預約申請。

這款郵票小型張由黃嘉文設計，並由法國Cartor Security Printing以平版加壓印技術印製。除了首日封及小型張之外，亦有價格22元的套摺售賣。