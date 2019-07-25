【光復元朗】警發禁7.27遊行通知：參與者或與村民發生暴力衝突

經歷7月21日（周日）元朗西鐵站附近，有大批白衣人無差別襲擊途人後，有團體發起7月27日（周六）「光復元朗」遊行。警方今日（25日）下午去信申請人，列出五點理由反對遊行申請。 警方表明，是次遊行目的，是針對7月21日元朗的暴力事件，警方有理由相信遊行人士會與村民發生暴力肢體衝突，對遊行人士、村民和其他公眾人士構成危險。警方附加的條件，亦無助於維持公共安全、公共秩序及保護他們人多權利和自由的目的，因此警務處處長反對申請。 遊行不反對通知書申請人、元朗居民鍾健平表明會上訴。

警方的信件以「禁止公眾集會及反對公眾遊行通知」為題，由元朗分區指揮官葉劍影代警務處處長盧偉聰發出，通知列出五點理由反對遊行，摘要如下：

1. 是次遊行目的，是針對7月21日元朗的暴力事件，警方有理由相信遊行人士會與村民發生暴力肢體衝突，對遊行人士、村民和其他公眾人士構成危險。

2. 警方要求遊行申請人更改遊行路線及終點，但申請人堅決拒絕，亦未能提供後備路線，以及無足夠糾察數量。

3. 集會位置為水邊村遊樂場，未得到康文署批准。遊樂場外行人路面狹窄。

4. 遊行路線途徑青山公路元朗段，是交通主要幹道，行車線中段的輕鐵路軌有高壓電網，可能發生危險。

5. 基於近來集會或遊行後發生嚴重衝突，以及近日社會氣氛，警方有理由相信是次集會或遊行的參與者，可能進行的行為不在申請人可控的範圍。警方附加的條件，亦無助於維持公共安全、公共秩序及保護他們人多權利和自由的目的。

遊行不反對通知書申請人、元朗居民鍾健平表明會上訴，亦表示周六下午3點，會自己一個人，沿之前的路線，從水邊村遊樂場，走到元朗西鐵站。

▼7.21元朗黑夜▼