【光復元朗】劉業強籲絕不可毁祠堂祖墳　程振明：勿越村界挑釁

新界鄉議局聯同27鄉鄉事委員會今（25日）召開記者會，強烈呼籲參加遊行人士和平表達訴求，並呼籲元朗市民及鄉民保持克制冷靜。 鄉議局主席劉業強稱，已責成元朗6鄉鄉事委員會主席勸喻村民在遊行期間留守村內，避免和示威者起爭執，並呼籲千萬不要攻擊村內祠堂及祖墳，不希望見到有村民為自衛及保衛家園而和示威者有任何衝突。 元朗十八鄉鄉事委員會主席程振明會上多次強調村民不會主動惹事，亦不會怕事，「總之唔好超越村界挑釁我哋，我哋絕對唔會出去同佢哋發生咩事」。

十八鄉鄉事委員會主席程振明（中）會上多次強調村民不會主動惹事，亦不會怕事，「總之唔好超越村界挑釁我哋，我哋絕對唔會出去同佢哋發生咩事」。（盧翊銘攝）

劉業強強調，支持市民以和平方法表達訴求，但過往幾次大型遊行結束後，有一小撮激進分子不肯離開，衝出馬路堵塞交通引起激烈警民衝突。鄉議局憂慮周六元朗遊行會有衝突發生，已責成元朗6鄉鄉事委員會主席盡力勸喻村民在有限期間不要外出，留守村內，避免於遊行人士有不必要口角之爭，強烈呼籲遊行人士在遊行結束後和平離開，不要作出挑釁行為。

網民聲言計劃周六攻擊村內祠堂及祖墳，劉業強強烈呼籲千萬不要這樣做，「村內有老有嫩，有非原居民，這件事絕對不可發生」。他表示不希望見到有村民為自衛及保衛家園而和示威者有任何衝突。

程振明稱，遊行示威者的訴求應針對政府，「但偏偏矛頭指着元朗」。他續道，「元朗有幾大，大家心裏有數，如果有超過10萬人集結在元朗，相信連溶洞都會冧」。

鄉議局主席劉業強稱，已責成元朗6鄉鄉事委員會主席勸喻村民在遊行期間留守村內，避免和示威者起爭執。（盧翊銘攝）

程振明多次強調「我們不會惹事，我們不會怕事」，又稱不會理會示威者自由發揮政治理念，「我們村民完全沒有任何政治思想，我們所有人，包括鄉議局主席都是政治中立，不一偏幫一邊。但若然真的有人衝擊元朗，我們會保衛家園」。

至於會如何應對示威者，程明言「總之唔好超越村界挑釁我哋，我哋絕對唔會出去同佢哋發生咩事」。倘若有示威者進入村界，「如果三兩個入嚟，冇挑釁情況，我哋都會問佢做咩事；如果有挑釁情況就勸佢離開，唔會暴力對付佢，呢個肯定嘅；如果衝擊的話就唔同睇法，呢個我哋有底線喺度」。他表示若有衝擊情況，會先交由現場警方處理。

被問到會如何守護家園，他表示目前由各村村民守護自己村，「見招拆招、兵來將擋」。有記者問到村民會否準備兵器，程振明笑道不會做犯法的事，「圍村有好多農耕用具，如果真的有衝擊，我都唔知先民會點應付，佢有自然反應㗎啦」。