西九演藝綜合劇院地盤地陷　行政總裁栢志高認非首次　日後或再現

西九文化區演藝綜合劇場地盤今日（25日）被爆出地陷情況，西九管理局承認地盤內出現淺層塌陷及水浸情況。 據了解，西九文化區管理局行政總裁栢志高於事發後向員工發出內部電郵，指出今次地陷範圍直徑達20米，不過強調結構仍然安全。他又於電郵內稱並非首次出現水浸情況，惟由於地盤位處海邊，相信其後仍會出現類似情況。

西九地盤出現下陷情況。（張浩維攝）

據了解，西九文化區管理局行政總裁栢志高於今日下午，向員工發出內部電郵。信中提及演藝綜合劇場地盤受水浸影響，地面下陷範圍達20米直徑；因應屋宇署的要求，相關地盤已停工。不過，他強調現時情況受控，結構仍然安全。

非首次出現水浸情況

栢志高於電郵中提及，涉事地盤非首次出現水浸情況，礙於地盤位處海邊，並有一定程度深度，相信日後仍會出現類似情況。不過他稱，相信工程承辦商及西九的專業團隊可確保地盤安全。

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演藝綜合劇場工地位於西九文化區內，今日（25日）被爆出地陷情況。根據航拍圖片，工地範圍內路面有多處裂痕，部分貨櫃寫字樓翻側，現時地盤已停工。西九文化區管理局回覆查詢，承認工地東南面的管樁圍堰牆於周四凌晨有漏水情況，導致挖掘工地出現約1.5至2.0米深的水浸，令項目範圍內鄰近工地出現直徑約25米的淺層塌陷。管理局確認工地安全，事件中無人受傷。

多名立法會議員關注事件，建測園規界議員謝偉銓稱，當局可根據滲水及輕微沉降等情況，提前預測水浸與地陷等情況。他又稱，西九地盤附近有高鐵、機鐵等設施，認為西九當局應聘請足夠及具備資格的專業人士，如土地測量師，長時間監察有關地盤及鄰近地面有否出現不正常沉降。他要求政府及西九管理局調查及交代事故成因及影響，並交代往後的大型工程聘請足夠專業土地測量師進行監工。立法會議員鄺俊宇亦要求當局交代下陷具體情況，並去信立法會要求開會討論。