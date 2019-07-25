西九演藝劇場地盤地陷　承建商金門：無任何人受傷　盡快灌漿加固

西九文化區演藝綜合劇場地盤今日（25日）出現下陷，西九文化區管理局承認，地盤出現水浸情況。《香港01》記者中午到場直擊現場，根據航拍所得片段，地面多處出現長裂痕，部分位置有下陷情況，而且有貨櫃傾側，需由吊臂移走。 承建商金門表示，漏水情況由凌晨開始，上午9時30分已停止，事件沒有導致任何人受傷，將會盡快進行灌漿工程加固管樁圍堰牆，而工程其它範圍工序亦未受影響。

西九地盤出現下陷情況。（張浩維攝）

涉事地盤，為西九M+博物館旁的演藝綜合劇場，根據《香港01》所拍得的航拍片段，地盤地面出現多條深長裂痕，旁邊地面下陷，不過仍見有工人在附近工作。另外，從高處見到，有貨櫃傾側，最後需由吊臂移走。

該項目的承建商金門指，工地東南面的管樁圍堰牆，於周四凌晨有漏水情況，導致挖掘工地範圍出現水浸，以及工地東南面位置出現地陷；承建商已即時採取措施，漏水情況於上午9時30分停止。

金門續指，事件沒有導致任何人受傷，而按現時狀況評估，事件未有影響工程地庫結構，亦沒有影響周邊設施及建築；承建商將會盡快進行灌漿工程加固管樁圍堰牆，而工程其它範圍工序亦未受影響，仍然繼續，並會密切監察有關情況，確保施工安全。

+ 9 + 8 + 7

根據西九管理局介紹，演藝綜合劇場是上演香港和國際優秀舞蹈和戲劇製作的「頂級表演藝術場地」，設有可容納1,450個座位的演藝劇場、600個座位的中型劇場和270多個座位的小劇場。大樓內亦設有多個排練場地和一個駐區藝團中心，藉以匯聚香港的舞蹈團體和藝術家，共同發展舞蹈藝術及開拓跨領域合作。

演藝綜合劇場南面面向海濱，北面面向藝術廣場，遊人可透過大樓的大型玻璃窗戶飽覽外面景色。演藝綜合劇場設有八間舞蹈和排練室、一間大型排練廳、駐區藝團辦公室、詢問及售票處、餐廳、天台花園，貫穿海旁和藝術廣場的通道。演藝綜合劇場預計於2023年落成。

至於今次出問題的工程，為地庫的挖掘及側向支撐工程，承造三層高的混凝土結構以及公共基礎設施，包括排水工程、車輛暫泊處和相關的臨時工程。