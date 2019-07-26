【光復元朗】網傳市民受襲可向消防局求助　工會：如遇衝擊或落閘

7月21夜裏的元朗西鐵站，大班白衫人以木棍、鐵通及藤條無差別追打市民，多人浴血，市民人心惶惶，一度令元朗陷入「戒嚴」狀態。今周末，有網民發起光復元朗大行動，全城嚴陣以待，有網上消息指消防局可成為暫時的避風港，因為市民在受襲擊時可要求消防局及救護站人員協助。 消防職工總會主席聶元風回應指，消防局不會拒絕受到襲擊的市民求助，但如有其他市民要求進入消防局，則會先檢視其求助的性質才許可；而若警方有充足理由要求進入消防局執法，消防將會先通知控制中心，在當值指揮官的指示下協助警方進入消防局。

工會：消防不會拒絕市民求助 遇危機或落閘應變

網上流傳的消防指引中，其中一條寫道：「......到消防局或救護站拍門，消防員會盡一切人道方式協助，但假如暴徒衝入消防局打人，為保障自身安全，消防員不能協助，也不可以用任何工具（如消防喉）去阻止暴徒進入消防局。在最極端的情況，消防員會撤離消防局。」聶元風指，消防不會拒絕受傷市民求助，如果在當日有人衝擊消防局，駐局的當值指揮官會作出危機處理，其中包括落閘。消防局並非一個開放的公眾地方，每個駐守單位會有不同的應變方式，但有市民求助，消防會盡力協助。在面對同屬紀律部隊的警隊時，如警方要求進入消防局，指揮官會在查詢其來意後，才配合其行動。

聶元風又指，消防員是否撤離消防局視乎部門部署，如果發生嚴重事故，而事故牽涉當值人員的人身安全，不排除會有撤離行動；他強調，雖然指揮官需要在確保人員不被影響安全的情況下執勤，但亦不會輕易放棄所駐守消防局。

有網民流傳消防近日向前線人員發出的指引。（網上截圖）

消防員如目擊事件亦無技術及裝備支援

據聶了解，現時消防處因應相關示威活動，準備加派人手，其中包括一隊專責處理大型事故的事故支援隊。被問及消防的六分鐘救援承諾是否如指引所稱，只適用於「第一單事件」？聶元風回應指，消防主力於滅火及救援工作，在接報後的六分鐘承諾在超過九成情況下均適用。但由於消防並未受保安相關訓練，亦未有配備額外的裝備，如目擊市民被襲，根據指引，消防員會先通知控制中心，以口頭呼籲襲擊者停止行為，並要求警方協助處理，再等待現場指揮官的指示。