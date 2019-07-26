【光復元朗】新界西醫院發電郵　鼓勵醫護周末當值　住宿專車接送

元朗在過去的周日（21日）發生嚴重暴力事件，多名白衣人手持武器追打路人，導致至少45人受傷。《香港01》獲悉，醫管局新界西醫院聯網的管理層向醫護人員發內部電郵，稱為明日（27日）及周日（28日）作應變，希望醫護人員能夠透過參加特別酬金計劃(SHS)在該兩日當值。 消息指，有同事擔心明日上下班的情況，故醫管局會為他們安排宿位，以及專車接送。

7月21日晚，元朗有大批身穿白衣人士，無差別攻擊西鐵站內外的市民。（資料圖片 / 香港01記者攝）

在7月21日晚上，元朗有大批身穿白衣人士持藤條、木棒等，無差別攻擊港鐵元朗西鐵站內外的市民，至少45人因而受傷。事件震驚全港，警方至今共拘捕11名男子涉嫌「非法集結」，並向元朗7.27遊行發出反對通知書。

雖然7.27遊行遭反對，但遊行活動仍存在不確定情況，發起人今日與警方再開會商討。醫管局新界西醫院聯網亦嚴陣以對。有新界西聯網的醫生接獲管理層內部電郵，希望他們可以透過特別酬金計劃，在27日（周六）的下午1時至翌日早上8時，或在28日（周日）的早上8時至29日的早上8時候召上班。



若傷患過多 醫管局將啟動重大事故控制中心

消息透露，今次應急計劃主要是針對外科、急症科、骨科及手術室的醫護人員。由於非緊急手術不會安排在星期六、日進行，加上屯門醫院的深切治療部共有30張病床，故院方相信可以應付緊急情況。若新界西聯網未能消化大量傷患者，醫管局將啟動重大事故控制中心，將傷患者分流至其他醫院。

電郵又提到，醫管局會向27日至29日當值的醫護人員提供宿位。消息承認，有同事曾透露擔心本周末上、下班不方便，故除提供額外宿位外，局方也會安排專車接送同事。