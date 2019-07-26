【七警案】七警入獄曾牽動撐警陣型情緒　兩警獲釋支持者仍痛哭

2014年10月佔領運動期間，金鐘曾發生衝突事件，社工曾健超向警員淋液被捕，同晚，有電視台拍到曾被抬到添馬公園暗角，並遭7名警員拳打腳踢。事件引起很大回響，有人質疑有警員疑使用私刑，亦有人支持警察執法。然而事件的兩方的主角：曾及七警，一年後雙雙被控，曾因襲警被判入獄5周，七警亦襲擊罪成，被判囚2年。七警早前提出上訴，今被裁定其中兩警上訴得直，餘下五警，則裁敗訴，但准減刑至15至18月。 曾及七警均就所涉罪行受審，但反警及撐警兩大陣型對立情況卻愈見嚴重，且未就案件結束而平熄，七警兩年前被判入獄時，甚至連負責主持公道的法庭，亦曾一度成為指罵對象。兩年後上訴庭的裁決，有兩警獲洗脫罪名，仍有少數支持警察的人士激動痛哭。

2014年10月15日 註冊社工曾健超在龍和道向警員淋液被捕，及後被「七警」抬往龍匯道變電站旁毆打。

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五警曾健超均罪成入獄

2017年2月14日，七警：總督察黃祖成、高級督察劉卓毅、警長白榮斌、警員劉興沛、陳少丹、關嘉豪和黃偉豪，在區域法院被裁定意圖導致他人身體傷害罪成，陳並有多一項普通襲擊罪成，外籍法官杜大衛同月17日判全部入獄2年，之後獲保釋等候上訴。上訴庭今作出裁決後，上訴失敗的5警，須回獄中服刑，上訴成功的劉興沛及黃偉豪，則獲洗脫罪名，得以釋放。

而曾健超亦早於2016年5月在九龍城法院被裁定襲警罪成，被判入獄5星期，他保釋等候上訴，並在七警的審訊中作證，承認曾向警員淋液。七警被定罪及入獄後約一個月，曾同年3月放棄上訴，並即入獄完成刑期。

庭外反警撐警罵戰不斷

案件雖然告一段落，庭外兩方陣型仍罵戰不斷，七警判在2017年2月被判囚當日，有不滿警員用武力的人士，得知七警入獄，即舉起法官英明的字句，並高聲歡呼，至七警的囚車駛出，又舉牌呼喊「黑警垃圾」。

相反，撐警者卻對法庭決定非常不滿，更有人把矛頭直指法官，舉起侮辱法官的示威紙牌以示不滿，亦有撐警者情緒激動、眼泛淚光，兩陣型人士亦有互相對罵。

撐警支持者散庭後拿著國旗及區旗在法院外遊行。（張浩維攝）

上訴裁決只見撐警支持者

事隔近兩年半，上訴庭今下裁決時，撐者支持者仍有到庭，但人數不算太多，反警的卻沒有出現，庭外亦沒再出現往常的罵戰。而七警經上訴後，有兩警上訴得直，「七警」亦成了「五警」，但支持警察的人士仍有人激動大哭，及大呼「法治已死」，亦有人大叫：叫「警察被人打到傷成咁，仲要坐監。」但已沒有兩年前七警全被入罪時的氣份般熾熱。

撐警人士在七警被判入獄後，曾一度把矛頭指向主審的法官。（資料圖片）

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撐警者曾把矛頭指向法官

相較2017年2月17日七警全被判囚時，氣份就熾熱得多，七警當年入獄後翌日，即有支持警察的團體「香港政研會」發起「撐警有效執法大遊行」，聲援入獄的七名警員，遊行人士亦充斥著辱罵法官的聲音，示威標語五花八門，除撐警口號外，更有人用狗隻圖案，再寫上「官濫權」，亦有「杜大衛 食屎賊」，甚至有寫有疑似英文粗口的標語，又有人大喊要打法官，法治已死，甚至稱要逐洋人狗官出境等。

警察協會召開大會撐七警

除此以外，四個警察協會在2017年同月22日亦在太子警察遊樂會召開聯合特別代表大會，商討為七警籌款等事宜，有3.3萬名警員及家屬出席，期間更一度「爆粗」，又有人發表自比猶太人遭迫害的言論。警務處處長盧偉聰事後亦要出來回應，並稱警務人員都係一個人，會有情緒高低，尤其在近年社會氣氛下，有情緒化表現，警隊對團結同穩定都好上心。

建制派發起為七警籌款

爭議延至同年3月，有建制派人士如港區全國人大代表譚惠珠等，設「敬言仁基金」為七警籌款，亦有演藝界人士，如向華強、有「洗米華」之稱的周焯華及楊受成等，合共捐出7,777,777元。惟事後有公眾質疑這筆捐款疑涉有背景人士，最終基金董事會成員之一、港區人大譚惠珠宣佈懇辭三筆來自演藝界「社會認為有問題」款項。

前警務署「一哥」鄧竟成在七警被判入獄後，曾稱希望反對者不要走向極端，鋪天蓋地指警察是黑警。（資料圖片）

李少光公開指示威者應道歉

3月10日，前保安局局長李少光在北京出席兩會，被問到警務署署長盧偉聰無就「七警案」道歉，李少光直言：「一啲都唔駛。」更反指示威者應要道歉。他又認為七名警員是有錯、做法過激，但警員當時受示威者無理謾罵，應設身處地去想，又指如果在美國，警察「可能開咗槍」。

前一哥曾稱有錯亦要改

然而，前「一哥」李明逵在接受雜誌專訪時曾稱，由於七警仍待上訴，不宜就此下定論，又強調「雖然『聖人都有錯』，但聖人有錯亦要改，尤其是做管理層，要以身作則，又指「違法便應面對責任，若死撐更加丟臉」。

另一名前「一哥」鄧竟成亦在同一時期接受電視台訪問時稱，整體警民關係仍保持不錯，強調只是有特殊個別事件中，警民之間形成對立面。他認為管理層要堅持警隊中立。不過，他承認七警案的判決進一步挑戰警民關係，他亦不希望反對者走向極端，因一小撮同事情況，便鋪天蓋地指警察都是黑警，認為這亦不見得是公平。