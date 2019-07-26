【光復元朗】南邊圍村鄉公所封板　村民自嘲等死：我哋得汽水同樽

元朗周日（21日）發生白衣人無差別攻擊市民事件，當晚曾經有大批白衣人手持木棍及鐵通於元朗南邊圍村聚集，因此有網民認為該批白衣人與南邊圍村有關，發起周六（27日）「光復元朗」，聲稱要「入圍村」及「拆祠堂」。南邊圍村村民向記者多番強調白衣人與他們無關，指村民以「老弱殘兵」為主，若有遊行人士入村，將會「兵來將擋」。

南邊圍福德堂的二樓及三樓露台圍封木板，以防有人投擲石頭、玻璃樽損毀窗戶。(香港01記者攝) 木板圍封鄉公所 討論區和社交網絡就7.27「光復元朗」一事眾說紛紜，有網民聲稱要「入圍村」及「拆祠堂」。南邊圍村就此作出防禦，於南邊圍福德堂（即鄉公所）的二樓及三樓露台圍封木板，以防有人投擲石頭、玻璃樽損毀窗戶。對於，有網民聲稱要「燒村」，村民指南邊圍村大多都是「老弱殘兵」，「燒都冇辦法，搞到嚟我哋等死」亦不會懼怕遊行人士，並引述十八鄉事委員會主席所言：「兵來將擋」。

我哋係鄉村人好和平，除非衝入條村，咁冇辨法我就要自衛 南邊圍村村民

除了以木板圍封福德堂的玻璃，南邊圍村再沒有相應的佈防。村民表示警察的職責是保護市民，應由警方佈防維持治安。至於網上流傳鄉村會組成「自衛隊」，村民一笑置之稱：「搞得嚟等死啦，我哋得汽水同水樽」，指南邊圍村並沒有「搞事」，「我哋係鄉村人好和平，除非衝入條村，咁冇辦法我就要自衛」。

村民指南邊圍以「老弱殘兵」為主，若有遊行人士入村，將會「兵來將擋」。(香港01記者攝)

「我哋（南邊圍村）都係受害者」，有村民指其女婿於7月21日當晚被白衣人追打，背部被木間尺抽打6至7下。村民稱7.21日無差別攻擊事件是源於黑衣人的挑釁，「我聽返嚟係黑衣人喺西鐵站扔垃圾桶、扔磚，挑釁人在先」，他認為當晚港島遊行後應和平散去，「正常訴求冇所謂，唔好搞到香港亂」。

元朗南邊圍村牌坊下掛上一張黃底紅字的橫額，稱南邊圍村為私人土地「近日有自稱傳媒及政府部門……在村內招搖撞騙及任意拍攝」，未批准不得進入，否則報警處理及後果自負。

7.21元朗無差別攻擊 7.27光復元朗

7.27光復元朗遊行獲警察發出禁止集會及反對公眾遊行通知書，惟網民提出應變計劃號召「一個人去元朗行街」。上周日，元朗發生白衣人無差別攻擊市民事件，西鐵元朗站遭大批手持武器的白衣人入侵，多名市民慘被追打至頭破血流。事後施襲白衫人逃離車站，至午夜後，於元朗南邊圍村聚集，並不斷叫囂及擲物，期間更襲擊駛經私家車及的士，並與防暴警察對峙。