【元朗黑夜】杏花邨逾千名居民聯署　要求警方就襲擊事件嚴正執法

杏花邨有居民從本週一（22日）開始在邨內發起聯署，要求警方就上週日元朗白衣人襲擊事件嚴正執法，短短四日間獲逾千名居民簽名，今早杏花邨幾名居民代表向東區警署呈交聯署。其中一位負責發起聯署的陳先生表示，昨晚有居民亦在杏花邨內遭襲擊，對於接二連三的襲擊事件，他希望能以聯署等較溫和方法向警方表達訴求，「我們相信警察維持治安是他們的天職及責任，香港再沒有第二個組織可以執法，希望他們可以做好自己的份內事。」

本週日（21日）元朗西鐵站發生大批白衣人襲擊途人事件，多人流血受傷，惟警方未有即時到達現場，而大批市民表示報警卻無人接聽，引來市民對警方強烈不滿。有東區杏花邨居民自發在翌日於邨內擺街站，向區內居民收集聯署，譴責政府及警方於是次事件的態度和處理方式「令人髮指憤怒」，又稱「絕對不能接受」，並在聯署信上要求「政府和警方不要再逃避責任，必須全力捉拿721襲擊元朗市民的凶徒」。

杏花邨有居民從本週一（22日）開始在邨內發起聯署，要求警方就上週日元朗白衣人襲擊事件嚴正執法，短短四日間獲逾千名居民簽名。（受訪者提供）

襲擊事件頻生 市民表示擔人身安全

幾名街站原訂由週一（22日）開放至今日（26日）供居民簽名，惟昨天晚上，有一名杏花邨居民懷疑被一名男子襲擊，令一眾居民人心惶惶，於是決定提早將收集所得的1,146個簽名提早交上港島總區總部。杏花邨居民陳先生坦言，由於擔心人身安全問題，起初只打算在網上發起聯署，後來仍是決定要以街站形式收集簽名，「杏花邨本來是警察宿舍，這裡住了許多警察及其家屬，我們想這裡都可以有一個渠道供市民發聲，以一個最和平的手法，要多些人站出來表達訴求。」

陳先生認為，雖然該次襲擊事件遠離杏花邨，但仍並非事不關己，「社會上現在彌漫了一片白色恐怖，居民都會擔心，社區是否不再和諧？」陳先生指，是次聯署主要要求警方「就7月21日元朗暴力及7月25日杏花邨襲擊事件嚴正執法」，成立獨立調查委會調查警方濫用暴力問題則是其次，「我們相信警察維持治安是他們的天職及責任。」