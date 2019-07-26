【元朗遊行】上訴委員會多番質疑警陳詞　反問曾否就暴力言論執法

警方昨日（25日）發出就明日（27日）「光復元朗」遊行申請，發出反對通知書，申請人鍾健平及堃巫泰今日向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，委員會今日下午3時召開聆訊，歷時近四小時。 期間主席彭鍵基在會上，數度質疑警方就發出反對通知的理由，例如曾否執法跟進網上具威脅性的言論，直言「你收集呢啲言論時，可能已經拉咗佢啦！」彭又質問：「你唔畀佢哋遊行，就會唔出嚟？乖乖坐喺屋企？」不過，最終委員會仍一致駁回申請人的上訴。

「光復元朗」遊行申請人鍾健平（前）及堃巫泰（鍾後面）今日下午出席上訴委員會聆訊。（梁鵬威攝）

指揮官展示元朗站襲擊相片：想元朗成殺戮戰埸？

公眾集會及遊行上訴委員會下午3時在梁顯利油麻地社區中心召開聆訊，歷時近四小時。會上分別由「光復元朗」遊行申請人鍾健平及堃巫泰，及元朗分區指揮官葉劍影和律政司代表陳詞。

葉劍影在會上以簡報展示在網上討論區及Telegram搜集威脅公共安全及鼓吹暴力的言論，包括燒祠堂、掘山墳、持刀傷人等；又展示傳媒周日拍攝元朗西鐵站有市民遭白衣人襲擊的照片，形容當日畫面歷歷在目，反問若周六舉行遊行，是否要讓元朗成為殺戮戰埸。

主席彭鍵基質疑警方反對遊行申請的效用，「你唔俾佢哋遊行，佢哋就會唔出嚟？乖乖坐喺屋企？」律政司代表則稱，發出反對遊行通知書，是保障奉公守法的市民，為他們評估遊行風險，不鼓勵他們在元朗遊行集會。

元朗分區指揮官葉劍影（右一）在會上展示元朗西鐵站有市民遭白衣人襲擊的照片。（梁鵬威攝）

7.21元朗白衣人無差別襲擊市民事件爆發後五日，特區政府終於派出第二把交椅的政務司司長張建宗，為當日警方的處理手法「與市民期望有落差」道歉，但續拒設立獨立調查委員會。（羅君豪攝）

上訴委員會主席批警陳詞冗長：相片留畀我睇無用​

彭則反駁，委員會是考慮全部人士的安全，又反問警方花時間搜集網上言論證據時，曾否採取調查及執法行動，「（警方）有冇執過法？你收集呢啲言論時，可能已經拉咗佢啦！」他續指，「你要依法逮捕班人，留畀我睇無用！」

彭批評警方的陳詞冗長，直言兩句就能總結警方的陳詞，即社會言論升溫，令暴力情況有機會增加，對公眾安全構成威脅，「簡單啲啦！一句重點講晒。」

上訴人在聆訊期間提及政務司司長張建宗對明日擬發起的遊行評論，彭鍵基一度對此十分不滿，直言自己在聆訊前無基定立場，強調不會受張建宗的言論影響，令委只會工作付諸東流。

在傍晚約6時15分，聆訊休會半小時，彭及後宣布委員會一致認為，今次遊行將對公眾人士及公共秩序安全構成嚴重威脅，加上考慮到一連串社會事件，故維持警方發出反對遊行通知的決定，撤銷申請人上訴。上訴人與警方代表在聆訊後握手，一名姓曹女警官流淚，其後被問及為何有此情緒，她則笑而不語。