【光復元朗】鍾健平曾為「港人自決藍色起義」成員　組織早不存在

市民鍾健平擬周六發起「光復元朗」遊行，惟昨日被警方發出反對通知書，申請上訴後今日被駁回。不足一周內，鍾健平成為公眾焦點，翻查資料，鍾曾為「港人自決、藍色起義」的成員，曾於2013年七一遊行期間衝撞警方防線，被判處非法集結罪成判社會服務令，其後提出上訴，但於2017年被高等法院駁回。自此他再未出現在新聞報道。他近日受訪指，該組織已不存在，現時亦不支持港獨。

鍾健平曾為「港人自決、藍色起義」的成員，不過，他近日受訪明言不支持港獨，組織亦已不存在。（梁鵬威攝）

2013年非法集結罪成 判社會服務令

鍾健平為元朗土生土長居民，曾為「港人自決、藍色起義」的成員，2013年七一遊行期間，與另一名成員及獨立音樂人於銅鑼灣崇光百貨對開，不斷推開警方鐵馬及衝撞警方防線，2015年被法庭裁定非法集結罪成，判處80小時社會服務令。三人其後提出上訴，但上訴申請於2017年被駁回。

此後兩年內再未有關於鍾的相關報道，直至本周二他以元朗居民身份，向警方申請於明日發起「光復元朗」遊行，令他成為近日的焦點人物。

不過，鍾曾為「港人自決」組織成員的背景，成為部分傳媒關注的焦點，十八鄉鄉事委員會早前更去信警方，要求警方不要批出周六遊行的不反對通知書，信中亦一度提及鍾屬「港獨組織」身份。鍾接受傳媒訪問時稱，有關組織已不存在，同時指現時並不支持港獨，亦對聲明內容感到人身安全受威脅。

翻查資料，「港人自決、藍色起義」曝光率並不高，鮮有傳媒報道，2013年曾另起爐灶在尖沙咀舉辦六四悼念集會，並無提及港獨。該組織的facebook、網站已經無法訪問，2014年9月25日之後，無再更新twitter。