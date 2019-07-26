【元朗黑夜】指揮官被指輕佻　田北辰問李家超：覺否觀感更差？

屬建制派一員的圓桌實政田北辰，就警方處理「7.21」白衣人打人事件的連串手法，去信「六問」保安局局長李家超。 其中署理新界北總區指揮官曾正科在記者會上，被問到警方用上40分鐘增援是否合適時，一句「哦，39分鐘。」被指態度輕佻。田北辰在信中問李家超，「會否覺得這樣的記者會只會令市民對警隊的觀感更差？」

7月25日，有記者在記者會上詢問署理新界北總區指揮官曾正科，警方用上40分鐘增援是否合適，曾指揮官一度低頭詢問同事「相信無八個字咁耐？」，獲回應後則說：「哦，39分鐘。」（資料圖片／李澤彤攝）

田北辰在信中表示，7月21日在元朗發生的暴力事件，令全港市民心痛、震驚、失望，他完全不明白，為何警隊無力制止暴力事件發生，甚至沒有適時出現，就此他在信中「六問」李家超。

其中田北辰提到，7月25日，署理新界北總區指揮官曾正科在記者會上，被問到警方用上40分鐘增援是否合適，曾一度低頭詢問同事「相信無八個字咁耐？」，獲回應後則說：「哦，39分鐘。」田指完全不明白，問李家超：「一位開記者會解說的總區指揮官為何會不掌握基本資料？ 閣下會否覺得這樣的記者會只會令市民對警隊的觀感更差？」

曾正科曾稱元朗襲擊事件前，已從區議員、網上媒體及群組獲得雙方陣營有關資料，所以當日傍晚6時在元朗成立「行動指揮中心」應對，又指當時港島區遊行示威情况「十分嚴重」，判斷元朗區風險相對較低，加上有區議員收到信息稱「啲人唔入嚟」，於是在人手調派上元朗「相對無咁緊張」。田北辰直指這種說法完全有違常理，「如果本身已經預留人手，是誰在什麼時間判斷元朗區風險相對較低？」

田北辰質疑，「如此低下的判斷能力，作決定的人員是否適合繼續保護香港市民？本身部署在屯門的警力去了哪裡？」又批評警方在收到情報的情況下仍然未能阻止罪案發生，市民如何相信香港仍是最安全的城市。

另外，田北辰質問李家超，事發當晚警方於10時45分接報有暴力事件，於11時20分到場，施襲人士已經散去，警方稱調配人手需時而未能立即到場，但後來深夜12時過後，再有人於元朗站襲擊市民，為何仍然沒有警員即時到場或在附近巡邏？

當晚事發至凌晨，元朗區助理指揮官（刑事）游乃強向記者交代警方於南邊圍村的行動，稱「同事不見有人持攻擊性武器」，所以沒有拘捕行動。田北辰質疑，全港市民透過直播都見到大批人士手持攻擊性武器，相片亦見多名警員與手持攻擊性武器人士對峙。「究竟游指揮官是如何得出這個結論？是否有人向上級虛報資料？」

7月23日，警方稱事發當晚3小時內收到超過2.4萬個求助電話，因而遠超負荷。但警方未有回應，有市民被「cut線」，也有市民投訴警方接線生說「驚就唔好出街」。田北辰要求李家超交代，警方有否翻查電話錄音調查是否屬實？

田北辰去信李家超，要求解答關於警方對7.21元朗事件處理手法的種種疑問。（資料圖片）

田北辰強調，一直支持警方依法工作，特別體諒前線警務人員面對的困難和委屈，正因此，更不能接受警隊高層的錯誤，由前線警員承擔，令他們與市民的矛盾日深。他懇請李家超，考慮勒令所有在事件中失職的警隊高層辭職，以承擔責任。