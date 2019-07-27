【元朗遊行】年輕人上街盼為傷者發聲：唔希望日後要著護甲戴頭盔

修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，元朗早前發生無差別襲擊市民事件，當中警方未有及時到場處理事件，導致公眾不滿。有市民原於今日（27日）發起「光復」元朗遊行，惟遭警方發出反對通知書。 大批市民於下午時份陸續到達元朗區，部分人身穿黑衣。社民連成員曾浚瑛亦有到場，並在港鐵朗屏站外派發傳單。他稱元朗事件目的為令港人感到恐懼，因此選擇今日到場不讓施襲者得逞。另外有到場的年輕人稱希望為7.21周日元朗襲擊事件中的傷者發聲，坦言家人為其感擔心，但堅持上街，「唔希望日後出去要著護甲戴頭盔。」

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「光復元朗」遊行原定於下午3時舉行，日前遭警方發出反對通知書。不過於下午時份有大批市民到達元朗，部分人更穿著黑衣。

當中有到場的年輕人坦言上街為7.21周日元朗事件傷者發聲，他稱當日從直播中目睹襲擊情況，當中看到白衣人打開港鐵站的鐵閘入內傷人，令他感到震撼。他認為港人過去多次和平集會，甚至有衝擊行動均未有傷害任何人，但政權卻利用襲擊事件嘗試令公眾恐懼。他坦言獲知今日行動或有危險，而家人亦對此表示擔心，不過他仍然堅持上街，「唔希望聽日我要為佢（家人）擔心，唔希望出去要著護甲戴頭盔。」

社民連成員曾浚瑛亦有到場，並派發傳單。曾浚瑛形容元朗襲擊事件為「恐怖襲擊」，坦言到場為向「恐怖分子」表示自己不恐懼，「唔會令恐怖分子得逞。」他表示獲悉遊行遭警方發出反對通知書，但認為每位到場的市民均是「受人性驅使」自發到場，亦無人策動是次行動。他稱對於港人而言，言論及集會自由猶如呼吸、水及空氣一樣重要，不需要獲得警方批准。他又批評中聯辦自回歸以來，一直滲透香港各個階層，干預本港的言論自由。

▼7.21元朗黑夜▼

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元朗遊行原定於水邊村遊樂場出發，以港鐵元朗站作終點，不過日前遭警方發出反對通知書。其後主辦方上訴不果，警方強調今日的遊行是非法。不反對通知書申請人鍾健平稱會自己走一次原定路線，並不鼓勵市民遊行，但作為元朗居民會歡迎大家到元朗「旅遊」。