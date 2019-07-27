【元朗遊行】稱有人想拉新界人落水？侯志強：我哋同幫派完全無關

7.21元朗白衣人無差別襲擊市民事件引起全城嘩然。施襲者被指有鄉黑背景，新界原居民聚居的圍村氣氛緊張，擔憂今日（26）下午舉行的元朗遊行，遊行人士與原居民會會爆激烈衝突。 月中曾現身「光復上水」遊行，並在場派發飲品，與遊行人士「相敬如賓」的上水區鄉事委員會主席侯志強卻有截然不同看法。他接受《香港01》訪問時表示，示威的青年和市民，訴求完全是衝著政府而去，並非針對新界人權益，雙方「不可能有衝突」。他又形容，元朗襲擊事件是「別有用心的人，刻意將新界人拉落水，想新界人攬炒！新界人唔會咁蠢！」 至於被指有黑勢力參與元朗襲擊事件，侯就強調，「據我了解嘅過去同未來一段時間嘅新界人都係奉公守法，不容許暴力罪行……如果有人係唔三唔四，我哋見到，一定會舉報。」

7月13日光復上水遊行時，侯志強現身遊行路線令人眼前一亮。被視為建制派的他，當時雖然受到零星指罵，仍笑臉相迎，又主動派發飲品，最終得到部分遊行市民接納，雙方相處氣氛未至親切，但亦大致禮貌、和平。（資料圖片/梁鵬威攝）

7月13日光復上水遊行時，侯志強現身遊行路線令人眼前一亮。被視為建制派的他，當時雖然受到零星指罵，仍笑臉相迎，又主動派發飲品，最終得到部分遊行市民接納，雙方相處氣氛未至親切，但亦大致禮貌、和平。

然而，由於元朗襲擊事件，事隔10多天後的「光復元朗」遊行，卻令原居民大為緊張，外界也擔憂遊行會觸發衝突。侯志強則表示，新界圍村人一向和善，不會攻擊其他人；又指近日的緊張氣氛，是有人捏造是非，「年輕人同市民嘅訴求，根本同新界人權益係冇關係。」

他指，相信新界人會明白，市民不是想衝擊新界人，「別有用心嘅人想拖埋新界人落水，想新界人攬炒，但新界人唔係咁蠢。」他又指出，「佢哋（遊行人士）的訴求是向政府爭取，唔係要攻擊圍村，冇必要衝突」。

十八鄉鄉事委員會主席程振明曾說，警方若批准遊行，一切嚴重後果自負。侯就透露，「呢幾日同主席討論過，理性分析咗，大家都明白，後生仔冇話衝住你條村嘅意向。」

侯志強指，相信新界人會明白，市民不是想衝擊新界人，「別有用心嘅人想拖埋新界人落水，想新界人攬炒，但新界人唔係咁蠢」，他又指出，「佢哋（遊行人士）的訴求是向政府爭取，唔係要攻擊圍村，冇必要衝突」。（資料圖片）

至於白衣人襲擊元朗西鐵站市民，侯也澄清，「我哋同幫派完全無關」；又指，新界原居民如有「唔三唔四嘅人，我哋見到一定舉報」。