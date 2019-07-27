【元朗遊行】警方催淚彈射上西鐡高架路軌　工程師：列車可運作

西鐵元朗站於本周日（21日）發生白衣人無差別襲擊途人事件，導致逾40多名市民受傷。大批市民今日（27日）下午3時到元朗「步行」，抗議警方當晚的處理手法。至下午5時許，警方開始展開驅散行動，期間在多個地方包括西邊圍、元朗大馬路以及朗業街等不斷施放催淚彈，當中有催淚煙更射上西鐵高架路軌範圍。 港鐵表示，有車長察覺在路軌範圍有冒煙，經檢查後確認有關路段的鐵路設施正常，列車服務不受影響。鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生解釋，除非彈頭直接射中列車才會釀成意外，否則西鐵屬自動列車操作系統，即使冒煙仍能按照信號繼續行駛。

警方於下午5時許，開始展開驅散行動，期間不斷向示威者施放催淚彈等。（李澤彤攝）

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大批市民今日（27日）由水邊村遊樂場起步，經元朗大馬路往西鐵元朗站，及後在南邊圍外聚集。其中有市民手持鐵枝、自製盾牌及拆毀路邊的鐵欄，警方隨即在短時間內展開驅散行動，且不斷施放多枚催淚彈，當中至少一枚射上架空西鐵路軌範圍。

相片所見，西鐵路軌範圍冒煙，港鐵經檢查後確認有關路段的鐵路設施正常，列車服務不受影響。（攝：Tam Ming Keung@USP United Social Press 社媒） 根據相片所見，路軌範圍冒煙，惟依然有西鐵駛過涉事位置。港鐵其後就事件表示，有車長察覺路軌範圍有冒煙，經檢查後確認有關路段的鐵路設施正常，列車服務不受影響。

鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生看過相關照片表示，催淚彈應該不會影響鐵路運作，因西鐵屬自動列車操作系統，即使路軌範圍冒煙，列車仍能根據信號系統所發放的指示繼續行駛。張年生續指，除非催淚彈或催淚煙的彈頭射中列車，導致列車玻璃及設施損毀，方會釀成意外。