【元朗遊行】警方驅散聚集南邊圍市民　元朗警署報案室服務暫停

社會新聞
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元朗日前發生無差別襲擊市民事件，由網民自發發起「光復元朗」遊行遭警方發出反對通知書，不過今日（27日）仍然有大批市民自發聚集元朗。警方在元朗南邊圍一帶布防，大批帶有盾牌、警棍的防暴警察在場戒備。

警方指出，留意到有不少人在元朗南邊圍一帶聚集及起哄，有人手持鐵枝、自製盾牌，甚至拆毀路邊的鐵欄。警方擔心短時間內場面會惡化，勸喻市民保持冷靜，盡快離開元朗區。

警方又於下午5時22分發新聞稿，由於現時（27日）有大批人士包圍元朗警署，而警方正進行驅散行動，元朗警署報案室服務現已暫停，直至另行通知。如有緊急事故，請致電九九九。

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大批市民今日自發到元朗一帶，從大馬路一帶行到西鐵元朗站。當中於南邊圍一帶有大批帶有盾牌及防暴槍的防暴警察在場戒備，大批市民在場打開雨傘與警察對峙。警方其後一度高舉紅旗，要求示威者停止衝擊，情況緊張。

警方稱，留意到有不少人在元朗南邊圍一帶聚集及起哄，有人手持鐵枝、自製盾牌，甚至拆毀路邊的鐵欄。警方擔心短時間內場面會惡化，勸喻市民保持冷靜，盡快離開元朗區。

及至下午5時13分，警方公布將於短時間內展開驅散行動，防線會由西向東面推進，請市民向西鐵元朗站方向離去。

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