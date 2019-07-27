【元朗遊行】南邊圍村外黑衣人推鐵欄　毀壞警車　防暴警持槍戒備

因應上周日（21日）發生的西鐵元朗站襲擊事件，有網民今午（27日）發起光復元朗遊行，抗議「警黑合作」等訴求。雖然遊行獲警方發出反對通知書，但數千名市民今午仍自發到元朗「散步」和「買老婆餅」等活動。 在接近下午5時左右，大批穿黑衣人士在南邊圍村外推撞路邊的鐵欄，現場有數十名防暴警戒備，氣氛緊張，且不斷升溫。

有人毀壞警車。（高仲明攝）

大批市民今午自發到元朗「散步」，在下午接近5時左右，大批黑衣人士在南邊圍村外安樂路一帶聚集，部分人用力搖動並拆下路邊的鐵圍欄，有逾500名黑衣人戴上頭盔和手持自製盾牌，大批的防暴警察亦帶備長盾牌及長槍戒備。另一方面，有多名穿黑衣人士一度離開南邊圍村跑出大馬路，多名持長盾的防暴警察尾隨，黑衣人則退到安樂路附近。

現場氣氛緊張，有示威者包括停泊在南邊圍村的一輛警車，並在警車身噴上與黑社會組織有關的標語，拆去警車上的鐵絲網，又向車扔玻璃，令警車玻璃窗毀壞，警員一度嘗試駛走警車但不成功。

在元朗警署附近，多名防暴警員一字排開，持長圓盾向前推進，警方以揚聲器呼籲在場人士「請勿接近警方防線」。

↓↓黑衣人士毀壞警車情況↓↓

大批黑衣人士在南邊圍村外聚集。（羅國輝攝）