【元朗遊行】嶺大生促鄭國漢清門戶　何君堯：挾校長出席非法集會

在警方就元朗遊行發出反對通知書下，有市民今午（27日）自發到元朗參與示威活動，位處屯門區的嶺南大學校長鄭國漢亦有到現場視察了解情況，有嶺大舊生要求校董會考慮譴責何君堯，鄭國漢回應稱要開特別會議商討。 何君堯亦在fb回應，稱「何君堯是否做嶺大校董跟本不重要」，又反問「 今天為甚麼要做文革式批鬥甚至乎武鬥？還挾持他們的校長一起出席非法集會」？

嶺南大學校長鄭國漢今日現身元朗視察，引人注目。（高仲明攝）

嶺南大學校長鄭國漢今午到元朗視察「遊行」情況，嶺大舊生、香港眾志前立法會議員羅冠聰上前與鄭對話，說其他各大學校長也應該效法鄭，落場了解市民和學生遊行情況，而非只是坐在「冷氣房」發聲明譴責暴力；羅又要求校長回應，是否會罷免被拍攝到與「白衣人」握手的校董、建制派立法會議員何君堯。

有傳媒向何君堯查詢舊生的譴責要求，他隨後在fb專頁回應。何君堯首先表示，「學生必須要理智，大膽懷疑，小心求證是明明德之道」，之後又指自己做不做校董「根本不重要」，學生必須搞清楚是非黑白，做事不能隨便，決定不可糊塗。

逾千名嶺南大學校友及學生今（27日）於嶺大永安廣場發起集會，促請特首林鄭月娥罷免何君堯的嶺大校董會成員一職。（陳晶琦攝）

何君堯又呼籲年輕人不能走「內地文化大革命之路」，又反問「今天為甚麼要做文革式批鬥甚至乎武鬥？還挾持他們的校長一起出席非法集會？」，請學生理智地做好自己。