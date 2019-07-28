【728集會】警方料佔路影響灣仔銅鑼灣一帶交通　多條巴士線受阻

有團體今日（28日）下午在中環遮打花園舉行集會，追究上周日（21日）警察在上環無預警下開槍事件，但因警方在集會場地外截停一輛私家車，引發集會人士衝出馬路與警員口角，最後有大批穿黑衣示威者趁機佔據馬路，往銅鑼灣方向前進。 警方在下午4時許發稿，指部分參與人士沿金鐘道及軒尼詩道前往灣仔方向，預料會對灣仔及銅鑼灣一帶的交通造成影響，呼籲市民留意。

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警方表示，在下午三時於中環遮打花園有一個公眾集會，部分參與人士在集會開始後約半小時，突然離開集會地點，並走出馬路，沿金鐘道及軒尼詩道，前往灣仔方向。警方預料會對灣仔及銅鑼灣一帶的交通造成影響，請附近的市民注意，並留意警方公布的消息。

九巴則表示，因應港島區的交通情況，多條下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，包括101, 103, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978。

新巴宣布，目前有12條巴士線停駛，包括5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C,260, 967, H1, H2, W1。