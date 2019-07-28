【728集會】警方查車與集會人士口角　人潮變陣四散港島游擊遊行

7月21日民陣發起遊行，部分示威者轉戰中聯辦，與警方發生衝突，最後以警方釋放多枚催淚彈、橡膠子彈擊海綿彈收場。有團體今日（28日）發起「全城追究上環開槍大遊行」，反對警方於當日向示威者開槍。由於警方反對遊行，最終活動以集會方式在中環遮打花園舉行。 豈料集會開始未久，有警察在德輔道中截停一輛私家車，引發集會人士衝出馬路。參與集會的部分人士其後沿馬路自發遊行，分別向金鐘、灣仔方向前進，原本的集會人士不斷變陣，截至下午5時，已經「兵分四路」，部份遊行人士在銅鑼灣崇光百貨外聚集；部份遊行人士則出現在警察總部外、西環中聯辦外，甚至灣仔金紫荊廣場。

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集會開始後不久，警方在德輔道中的遮打花園外截停一輛私家車，稱懷疑車內有涉及偷竊事件的疑犯，引發前來參加集會的市民行出德輔道中電車路位置。有集會人士與在場警員發生口角，並開始佔據馬路；警員在集會開始大約30分鐘後，坐入私家車內，驅車向金鐘方向離開現場，引發示威者尾隨。

原本聚集在遮打花園的示威者其後分東西兩方向離開，其後不斷變陣。一路示威者向東經過灣仔警察總部向銅鑼灣方向前行，隨後到達銅鑼灣SOGO百貨門口，並築起防線；當中亦有人衝入灣仔會展附近的金紫荊廣場；另一路向西邊行進的示威者，不少則已經到達西環中聯辦門口；亦有民眾留在遮打花園內，根據警方發出的不反對通知書，和平集會。