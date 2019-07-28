【元朗黑夜】港鐵員工協會：高層未令員工釋疑　須正視事件嚴重性

上周日（21日）元朗西鐵站上演白衣人無差別襲擊市民事件，港鐵前線職員不滿當日車務控中心當日的處理手法，至昨日（27日）港鐵車務總監劉天成向員工發信，並附上閉路電視截圖為當日決定解畫，並會舉行多場溝通會，與員工直接溝通，了解他們的關注及作出回應。 香港鐵路公司員工協會今日（28日）向港鐵行政總裁金澤培發公開信，表示雖然港鐵新聞稿還了車長及站員的清白，但對中央控制中心的決定及警方遲遲未至的原因隱忍不發，未能令員工釋疑。

上周日元朗大批白衣人無差別毆打市民後，進入南邊圍村。（資料圖片）

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香港鐵路公司員工協會在信中表示，港鐵管方在元朗事件後發出的新聞稿，間接將一衆前線員工，包括車站職員及列車車長推上火線，令連日來各前線員工承受不必要的額外壓力。雖然港鐵在其後的新聞稿中還了車長及站員的清白，但該會認為對中央控制中心的決定及警方遲遲未至的原因隱忍不發，未能令員工釋疑。

該會經溝通後，知悉管理層將在未來舉辦多場溝通會，故呼籲員工踴躍參與溝通辨明真相，公司必須正視事件的嚴重性，以及回應員工的訴求，令員工重拾信心提振士氣，以釋除員工的憂慮和安撫不滿的情緒。