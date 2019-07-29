【728集會】盧偉聰內部廣播感謝前線警︰繼續努力令香港回復正常

過去兩日在元朗及上環分別爆發警民衝突。據了解，警務處處長盧偉聰透過警隊的廣播電台向前線發言，向所有警務人員致謝，指「大家嘅付出其實都係有目共睹」，前線要在炎熱天氣上穿戴一身裝備，長時間工作，「知道大家好辛苦，但為咗我哋自己屋企、我哋嘅家、香港嘅安全同埋穩定，我哋繼續團結同埋共同努力。」並指為警隊感到驕傲，希望透過警隊的團結及努力「香港好快可以回復正常。」消息指，前線均可透過傳呼機聽到盧偉聰的有關發言。

據了解，警務處處長盧偉聰透過警隊的廣播電台向前線發言，向所有警務人員致謝。（資料圖片）

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發言錄音全文

…同事受傷，我感到好難過，大家嘅付出其實都係有目共睹，特別呢兩日，琴（昨）日元朗，今日喺呢個西環、上環，啲天氣咁熱，大家要咁長時間工作，仲要成日戴住個豬咀、著嗰啲「韓國仔」（即綠色防暴制服俗稱），為我哋香港嘅治安努力，我為你哋嘅忠誠，同埋勇氣，感到呢好驕傲，我知道大家好辛苦，但為咗我哋自己屋企、我哋嘅家、香港嘅安全同埋穩定，我哋繼續團結同埋共同努力，我衷心感激大家所有嘅付出，希望我哋一齊繼續努力，香港好快可以回復正常，多謝哂！out。 警務處處長盧偉聰

一哥公告︰「為我們的家奮戰到底」

另外消息指，盧偉聰向警隊發公告指，「踏浪者行動」自6月9日起已進行了50天，一連串大型公眾活動為警隊帶來極大挑戰，「憑住大家高度專業及勇敢的表現成功平息事件，過程中亦避免了大量傷亡。」盧偉聰指出，他作為警隊的一份子，與大家都一樣「對於一些罔顧法紀，踐踏警隊尊嚴及傷害同事的行為，都感到非常痛心及難過。」但無論環境如何惡劣，他與管理層都會「繼續與大家同行」，並勉勵在逆境團結一致、克盡己任，「為我們的家奮戰到底」。