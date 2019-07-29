【逃犯條例】梁籌庭：公務員有表達自由　局方：須與公職沒衝突

反對《逃犯條例》修訂風波持續，繼多名公務員於互聯網上匿名表態，要求成立獨立調查委員會之後，近日亦有公務員計劃於本周五（8月2日）發起公務員集會。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭回覆《香港01》記者查詢時表示，除部分職位外，公務員有表達的自由，以私人身份出席集會不涉及操守問題；但他擔憂有參加者升級行動，會令活動存在危險性；且公務員一旦違法，不但要承擔法律責任，亦可能要面對內部懲處。 而公務員事務局則稱，公務員以私人身份表達自己的意見時，應確保有關意見不會引致與其本身的公職有利益衝突。

由公務員發起的集會以「公僕仝人，與民同行」為主題，強調「願意把市民的聲音傳達至政府的管治團隊」，呼籲公務員及市民一起參與集會。發起人今天（29日）正式申請不反對同知書，計劃在周五（8月2日）晚在中環遮打花園集會，並擬邀特首林鄭月娥及司局長出席。

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工會：公務員參加和平集會無違規

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，除了政務主任、新聞主任及一些首長級職位外，公務員有表達的自由，強調只要和平集會，並無違規；但他擔憂集會活動或會行動升級「危險性高」，建議在選擇集會可以在密封環境內舉行，而非露天。梁並提醒，若是公務員做了違法的事情，不僅僅要承擔相關的法律責任，公務員內部亦會有懲處，他提醒參加集會的人員需要三思。

在周日（28日）的電台節目中，梁表示工會曾收到不少同事要求罷工，他表示罷工需要經過會員大會商討，並需要一定的時間及程序，難度較大，暫時未必會發起。

5名公務員計劃在本周五（8月2日）發起公務員集會。（盧翊銘攝）

局方：以私人身份表達意見 應確不會引致利益衝突

對於有公務員擬發起周五集會，公務員事務局回覆《香港01》時表示，理解有部分公務員對於近日的事態有他們的想法，並已透過不同的方法發表意見。公務員是維持香港社會穩定繁榮非常重要的基柱，在目前這困難時刻，需要繼續秉持專業精神，緊守崗位，繼續履行職務，服務市民。

局方續指，公務員在履行公職時，必須保持政治中立，以不偏不倚的態度執行職務。而公務員以私人身份表達自己的意見時，應確保有關意見不會引致與其本身的公職有利益衝突，或可能令人有理由認為有損其在公職上，處事不偏不倚和政治中立的重要原則。公務員須時刻確保他們的行為，不會妨礙他們以專業、公正的態度執行公務。