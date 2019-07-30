【港鐵不合作運動】港鐵：四線被按123次緊急掣　一列車停逾1小時

上周日（21日）有白衣人走入港鐵元朗站無差別襲擊市民，大批市民不滿港鐵及警方的處理手法。今早（30日）再有網民於港鐵沿線車站內發起「不合作運動」，以身體、背包等阻礙列車關門，又或拉動緊急通話器手掣，導致觀塘線、港島線的服務受阻。 港鐵總經理（特別職務）鄭群興表示，今早荃灣線、觀塘線、港島線和將軍澳線都收到零星阻礙列車開出的個案，月台上的安全掣，以及列車的緊急掣，分別被拉動76次及47次。他又稱，觀塘線調景嶺站往黃埔方向的一班列車，曾因此在月台上停留逾一小時，無法開出，影響後面的列車服務。

有市民以背包、身軀阻礙列車關門。（鄧栢良攝）

對影響列車服務感遺憾 冀示威者顧己及人

至於是否有參與行動的市民被捕，鄭群興表示需向警方查詢，暫未有資料。另外，今早不合作運動開始前，已有警員在站內，鄭指港鐵站設有警崗，本身會有警員巡邏。

對於不合作運動，鄭群興表示明白部分人希望表達意見，但對影響到列車服務感到遺憾，希望示威者要顧己及人，以免影響其他乘客。他又稱，感謝受影響乘客配合港鐵及忍耐，承認接駁巴士的運載力，與列車有差距，希望市民諒解。他回答期間，有市民高叫：「點解元朗嗰晚列車門打開比(白衣)人入呀！」

今日僅一、兩名車長請病假

是次不合作運動與元朗站襲擊事件有關，市民不滿港鐵處理手法，尤其批評當晚站內發生打鬥時，港鐵竟下令「清客」，要求乘客離開車廂。被問到會否公開當晚的閉路電視片段，港鐵在場公關人員已指港鐵之前已交代事件。

另外，之前網上流傳今日會有港鐵車長罷工，鄭群興表示，今日只有一、兩名車長請病假，屬正常情況，未有影響港鐵頭班車開出時間。

鄭群興（右）表示，四線合共被按動123次緊急掣。（李慧妍攝）

不恰當使緊急設備最高可被罰款5000元

今早有市民今早發動「不合作運動」時，以身體或物件阻礙港鐵列車車門關上，以及拉動車廂內的緊急通話器手掣。港鐵今早約8時半表示，由於列車於調景嶺站車門受阻及有乘客按動緊急掣，觀塘線觀塘站至調景嶺站列車服務暫停；之後到約10時40分，港鐵再稱北角站同樣有多宗列車車門受阻，港島線銅鑼灣站至鰂魚涌站列車服務暫停。

翻查《香港鐵路附例》，當中指明如不恰當使用緊急設備，最高可被罰款5,000元；而不當進入或離開列車，則可被罰款2,000元。