香港迪士尼獨家卡通明星　人氣媲美米奇老鼠　成台、日遊客至愛

一題到迪士尼樂園，相信不少人會聯想到「台柱」米奇老鼠，又或者被迪士尼集團收歸旗下的Marvel英雄。不過從樂園商品的銷售數字上，最受歡迎角色可能另有其人。 迪士尼近年創造了「Duffy 與好友」卡通人物系列，當中Cookie更是香港迪士尼樂園的獨有角色，這個角色剛剛登場一周年。這一年來，香港迪士尼推出了超過 110 款以 Cookie 為題的商品，包括毛公仔、徽章、飾物、服裝、及日用品等。 其中Cookie 17吋毛公仔共售出超過 55,000隻，為目前最受歡迎的產品，其帶來的收入是樂園所有商品之首。

香港迪士尼商品部推出超過 110 款以 Cookie 為題的商品，當中 Cookie 17 吋毛公仔最受歡迎。（迪士尼提供）

17吋Cookie公仔成樂園最受歡迎產品

香港迪士尼表示，Cookie於去年7月於香港迪士尼樂園登場。作為「Duffy 與好友」系列的新成員，Cookie分別為樂園帶來約20%的銷量及收入增長，成為系列及樂園的關鍵產品。Cookie 亦帶動「Duffy 與好友」系列的商品銷售數字上升，超越整體商品銷售數字，成繼米奇與好友系列之後，香港迪士尼最受歡迎商品的系列。

雖然不少人一直指香港迪士尼「世界真細小」，吸引力有限，但「Duffy與好友」系列卡通明星、特別是香港限定的Cookie，就成為香港樂園的一大賣點，特別受以台灣旅客，即使日本粉絲也特地到香港迪士尼樂園「朝聖」。香港迪士尼商品總監林齊娟更笑言：「很多粉絲連食飯都以Cookie作伴，根本上當Cookie為家人。」

Duffy系列2010年登陸香港 粉絲感情一代傳一代

現時，「Duffy 與好友」系列共佔香港迪士尼樂園所有商品銷售收入的1/4，銷量僅次於米奇與好友系列。林齊娟指，Duffy 2010 年現身香港迪士尼後，一些「元祖級」粉絲已長大成人，把對這個系列卡通人物的情感，延伸至他們的下一代帶動了系列嬰兒裝及童裝的銷量。

對於近日由政府強推《逃犯條例》修訂觸發的政治風波，林齊娟說香港迪士尼樂園的銷售並未受影響，但會對事態發展密切關注。