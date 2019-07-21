【復仇者聯盟4】超越《阿凡達》登史上票房冠軍　迪士尼送祝賀

Marvel Studios的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）終於打破了由《阿凡達》（Avatar）所保持了近10年的紀錄，正式刷新電影史上全球最高電影票房紀錄。

《復仇者聯盟4》將刷新電影史上全球最高電影票房新紀錄。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

由羅素兄弟（Russo Brothers）執導的《復仇者聯盟4》自去年4月尾上映以來話題不斷，導演、編劇、甚至不同崗位的幕後人員都紛紛出來解畫，解答粉絲的疑問。截止日前，《復仇者聯盟4》在全球累計票房高達27億8920萬美元，當時還差50萬美元就打破由《阿凡達》所保持的27億8970萬美元紀錄。雖然票房數字未更新，然而Marvel Studios主席Kevin Feige在美國時間星期六出席在聖地牙哥舉行的Comic-Con時宣布，《復仇者聯盟4》鐵定刷新全球最高電影票房紀錄。

《阿凡達》保持了近10年的紀錄終於被《復仇者聯盟4》打破。（《阿凡達》劇照）

迪士尼在同日發聲明，指出：「《復仇者聯盟4》將在明日力壓《阿凡達》」，足證《復仇者聯盟4》將會成為電影史上全球最高電影票房的新盟主。迪士尼總裁兼首席創意主管Alan Horn在該份聲明表示：「對Marvel Studios及迪士尼送上祝賀，並答謝全球粉絲把《復仇者聯盟4：終局之戰》昇華到歷史的新高峰。」該聲明最後答謝《阿凡達》：「即使《阿凡達》上映10年，由占士金馬倫所執導的《阿凡達》的影響力仍然非常強大，這兩部電影所獲得的非凡成就，證明了電影能夠吸引大家，並把他們所得的經驗互相分享。」