【元朗黑夜】有人頭頂被打爆　目擊者不滿港鐵職員拒給急救用品

西鐵元朗站於7月21日晚上發生大批白衣人無差別襲擊市民事件，導致45名市民受傷。多名涉事受傷的市民今日（30日）下午在民主黨立法會議員林卓廷和尹兆堅陪同下，與港鐵代表會晤，並提交請願信追究當日港鐵責任及賠償，港鐵由對外事務高級經理陳裕昌接收信件。 有多名傷者形容當晚情況混亂，認為港鐵就事件「絕對有責任」，倘能盡早透過廣播通知乘客或作出不停站安排，能減少受傷人數。 林卓廷表示，今日會面向港鐵提出多個訴求，包括提交一份全面調查報告，詳細交代警方由兩日前接獲線報至當日事件發生的始末；保留相關閉路電視片段以供傷者索償之用以及捐出特定金額予傷者等。尹兆堅引述港鐵代表指，承諾將上述訴求向高層匯報，又感受到他們真誠想處理事件。

多名涉事受傷的市民今日（30日）下午在民主黨立法會議員林卓廷以及尹兆堅陪同下會晤港鐵，相信將商討第三者責任賠償。（陳晶琦攝）

年屆64歲的林女士憶述當晚發生過程，她當晚乘港鐵到達元朗站後，見到有一班年輕人大叫要「幫手」，她隨即下車，發現出現打鬥令場面，當中有人手持木棍、藤條猶如「拍戲」。惟她年紀老邁難以走避，加上十分慌張，最終跌在地上，腰部及腳部受傷。憶述時她一度激動並哽咽，「我只係想返屋企咋嘛，點解會咁？」一周過去，至今她依然難以入睡，一閉眼便想起當晚場面。

列車廣播要求乘客下車 目擊者促港鐵交待

目擊者陳小姐及F小姐（化名）則表示，當晚列車作出廣播要求所有乘客離開車廂，她們隨即跑到車廂最前位置，不停拍打及腳踢車長室，希望告知現場情況，惟持續了逾7分鐘都未獲回應，至列車成功駛離並到達西鐵屯門站。多名市民一直追問車長原因，僅得到車長「你唔好問」的回應，因此要求港鐵以及涉事車長公開透明解釋當日決定的因由。同時她們又斥港鐵今日解釋當晚有安排下一架列車接載乘客，惟強調當日透過廣播僅得到「清走乘客」的資訊。

+ 4 + 3 + 2

要求保留閉路電視片段 以供乘客索償

另一目擊者江小姐則指，當日目擊市民的頭頂「被人打爆咗」，現場有兩名港鐵職員在場，且曾詢問職員索取急救用品未獲理會，不接受港鐵稱「大堂同事不了解事情」的說法。她又指，事件反映港鐵內部溝通有問題，絕對需要負上責任，倘盡早透過廣播告知乘客情況及作出不停站安排，可減少受傷人數。

林卓廷表示，今日已向港鐵署理車務營運總管張志強提出多個訴求，包括提交一份全面調查報告，詳細交代7.21事件前兩日港鐵是否接獲警方通知及相關線報，以至當晚發生襲擊的所有時序；保留所有涉事的閉路電視片段，供傷者日後索償之用；清楚表明對警方當晚處理手法的立場；改善並深切反省當日處理手法及內部溝通問題；日後的示威遊行舉行，能確保車站運作正常，或提供穿梭車接載乘客；以及捐出特定金額，向受傷乘客作額外賠償。

+ 11 + 10 + 9

林卓廷續稱，港鐵雖有購買第三者責任保險，但追討手續繁複，傷者需提供多方面證據，冀港鐵能以社會企業角度承擔責任提供賠償。他表示，張志強未有就訴求即時應允或反駁，承諾會匯報予港鐵高層。尹兆堅則指，港鐵今日有慰問傷者，感受到他們是真誠想處理問題，冀一併以行動表示。