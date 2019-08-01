【逃犯條例】浸大校長錢大康對事件感痛心　倡成立「真相委員會」

《逃犯條例》修訂爭議持續，不少大學校長早前發出聲明稱對事件感到憂慮，香港教育大學校長張仁良昨日（7月31日）談及事件時更一度哽咽。 香港浸會大學校長錢大康今向（1日）校內師生發出內部電郵，稱對近日事件感到痛心，希望政府可以考慮成立「真相委員會」，調查真相。

錢大康倡議成立「真相委員會」。（資料圖片）

錢大康一開首在書中列出多場示威遊行引發衝突的日期，如6月12日、7月1日及7月14日等，他形容這些日子是「黑暗」（Date of darkness），已見證到暴力、拘捕、流血事件，情況令人痛心。

錢大康提到，每一個市民都希望社會和諧穩定，但他認為真正社會和諧穩定是應由市民由心出發，而要社會穩定，真相必不可以被忽略、壓迫，因為沒有真相就沒有公義，也不能達到社會和諧穩定。

他建議應設立由「品行無可置疑人士」（unimpeachable personalities）組成的「真相委員會」（Truth Commission），委員會的作用是用以尋找真相，令不同團體的人士都可以從此學習，令香港得以邁步向前。

錢大康在文末又提到，市民、以及國際間都對香港有很大的希望，希望政府可以行動羸回市民的信心。