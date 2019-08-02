關注墟市團體提三規劃方案　冀政府於油尖旺、深水埗和東涌設墟市

關注綜緩低收入聯盟、撐．基層墟市聯盟等團體今日（2日）發佈各區墟市意見調查，並提出三項規劃方案。團體批評林鄭走數，要求她聆聽民意。 其中油尖旺、深水埗和東涌共336人中達9成居民支持於三區設立墟市。三區居民分別有不同要求，如乾貨、濕貨、熟食的比例，電力供應和上蓋的需求。

團體舉行記者會批評林鄭沒有兌現承諾推動墟市發展。（李樂天攝）

有團體今日（2日） 舉行記者會，批評林鄭沒有兌現承諾推動墟市發展，反而逐漸縮減小販牌照打壓基層謀生空間，此自行作調查並提出規劃方案，望政府接納。

關注綜緩低收入聯盟、撐．基層墟市聯盟等團體為此作了個問卷調查。其中油尖旺、深水埗和東涌共336人中達9成居民支持於三區設立墟市。三區居民分別有不同要求，如乾貨、濕貨、熟食的比例，電力供應和上蓋的需求。

團體把以上意見付諸實行，實地考察各區墟市可行的地點，放進三個研究方案，望政府可以對此作出回應。

東涌居民黎女士（左三）希望東涌有墟市賣廉價貨；陳太（右三）認為食環署打破小販的潛規則。（李樂天攝）

檔販指擺檔非只為錢 亦為與街坊維繫關係

今天在場的還有一些街坊和檔販。當中的陳太認為：「我十年來都維修舊電器然後作擺賣，但現時食環署打破了潛規則，不斷對擺檔的人做出驅趕。我擺檔不只是為錢，而更是為了維繫與街坊的良好關係。」而東涌居民黎女士，希望東涌有墟市賣廉價貨，減輕基層市民的負擔。