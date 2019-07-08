【北區趁墟】上水清河邨消費選擇少　四天墟市讓居民買賣自家製品

清河邨位於香港新界北區上水，共有八座住宅大廈，附近卻只有一個清河商場。清河邨一帶商店選擇較少，區內只有四間餐廳，而店鋪貨品價錢比較昂貴，使居民生活百上加斤。如居民選擇到區外購物，最快也需時十分鐘步行到彩園邨和石湖墟街市。有見及此，有社區服務中心提倡在於清河邨三號籃球場舉辦墟市，出售居民製作的產品，以在區內提供更多選擇給居民。

建議舉辦清河邨墟市的地點位於清河邨三號籃球場。（資料來源：區議會文件）

主辦單位香港宣教會恩霖社區服務中心（中心）在過去兩個月曾舉辦墟市，居民反應正面。清河邨內只有清河商場，商場內大多為連鎖店舖，如大昌、百佳和萬寧等，故物價相對貴；居民沒有其他消費選擇，這些店舖也不能完全滿足居民的日常需求。

因此，中心希望清河墟市可為居民提供一個新的空間，使居民能在附近以較低的價錢採購生活所需。墟市內主要會售賣一些日常用品，如手作的肥皂、手挽袋、十字繡製品和圖章等，也有自家農產品等。

清河邨區內消費選擇較少，物價亦較高。（資料圖片）

此外，清河邨區內一帶就業機會少，有些工作工時較長，需要照顧家庭的區內婦女難以在找到合適工作。墟市工作時間相對彈性，婦女在墟市中擺賣，能運用自己的技能，製作產品及舉行工作坊。墟巿亦可以更善用邨內空間，讓更多婦女重新投入於經濟活動，不但有助減輕家庭負擔，也能幫補她們的生活開支。

計劃「清河有個墟」早前的宣傳單張。（資料來源：香港宣教會恩霖社區服務中心專頁）

清河邨墟市有攤檔擺賣零食。（資料來源：香港宣教會恩霖社區服務中心專頁）

清河墟市計劃提供20檔檔位，並以「計分制」及抽籤形式決定參加者及擺賣位置。居住於清河邨的申請者會優先成為檔主，而邨外人士會以失業超過半年之人士或退休人士；現時正領取綜援之人士或傷殘人士；低收入人士，即家庭收入低於「2018 年第三季家庭住戶每月收入中位數 70%」的人士申請為優先。墟市將在9 月 21 日、10 月 19 日、11 月 16 日、12 月 14 日四天擺賣，擺賣時段為下午2時半至下午6時半。 主辦單位香港宣教會恩霖社區服務中心在2009 年5月成立，除提供不同的家庭、親子、跨代和生命教育等社區服務，亦注重推動居民互助網絡的建立，倡導和諧及健康的社區。

對於清河墟市，清河區議員藍偉良表示：「居民普遍沒有反對（清河墟市），佢哋只擔心墟市嘅聲浪同埋衛生問題。」他續說：「清河邨只有一個小商場，其實一直也不能滿足居民日常需要，要等第四期的新商場落成後，才能改善這個情況。」

清河邨墟市計劃資料。（資料來源：區議會文件）