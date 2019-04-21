【區區趁墟】將軍澳公營街市落成無期　區議員倡康城設臨時墟市

現時並無公營街市的將軍澳，過往以物價高見稱，雖然政府指正在區內覓地建公眾街市，惟落成日仍然無期。有區議員指將於區議會上動議，於將軍澳區內設置臨市墟市，解市民燃眉之急，亦為他們提供更多選擇。

將軍澳區內大部分街市皆由以領展為首的發展商持有、營運，而各街市在大翻新過後，貨品物價漸變得高企。行政長官林鄭月娥於去年發表的施政報告中提到，政府正於將軍澳將軍澳物色地點，興建公眾街市，為居民帶來一線曙光。

將軍澳區內大部分街市皆由發展商持有、營運，而各街市在大翻新過後，貨品物價漸變得高企。(資料圖片/余睿菁攝)

然而，物色地點、籌劃興建需長時間，政府至今仍未就此訂下時間表。「在將軍澳設立街市需花費逾十億元、七至八年的時間，所以現時更急切的是設立墟市。」西貢區區議員方國珊認為，公眾街市這遠水無法救近火，故指自己將於下月的區議會大會中動議，於區內設臨時街市。

方國珊表示區內居民買餸的選擇不多，很多時都局限於私人街市和超級市場，加上現時將軍澳的居住人口已逾40萬，未來亦將持續上升，認為市民對提供新鮮食材的臨時墟市需求相當大，而現行配套亦不足以應付，故應盡早設立墟市。「將軍澳區有不少少數族裔居住，但區內沒有太多地方售賣回教、穆斯林用品，亦有印、巴裔的街坊向我反映，難在區內買到煮食用的香料。」方國珊表示，希望墟市可以提供新鮮食材之餘，亦為區內少數族裔提供他們所需的生活用品。

方國珊希望可以臨時墟市可參考其他農墟，推廣本地農產品。(資料圖片)

現時不少墟市皆為非政府團體於假日舉辦，而且多為短期墟市，擁有恆常墟市的區份並不多，方國珊希望，若果將軍澳設立臨時墟市，可將之恆常化，並可以參考大埔農墟，多推廣本地產品，「我們有推廣的責任。」至於墟市內應否加入熟食檔，她指區內食肆不多，加入熟食檔的話，潛力較大，惟需仔細研究環境衞生問題，免惹居民反感。

西貢區區議員方國珊指，將於下月的區議會大會中動議在區內設臨時街市，並提出港鐵康城站A出口對開、近將軍澳海水抽水站的一塊閒置用地作地點。(方國珊提供)

方國珊指，有關用地過往長期被用作擺放土木工程署工程承辦商的貨櫃，批過往情況猶如「生人霸死地」。(方國珊提供)

設置墟市的地點方面，方國珊指地點不應太近民居，以免造成滋擾，現階段會向區議會提議，使用港鐵康城站A出口對開、近將軍澳海水抽水站的一塊閒置用地。她指，有關用地約有八千呎，過往長期被鎖上、用作擺放土木工程署工程承辦商的貨櫃，批過往情況猶如「生人霸死地」。多番投訴過後，用地現時已被清空，故她表示希望有關用地可用作墟市用途：「其實不止這一幅地，我希望其他區議員同事也可以提出，區內還有否閒置用地，適合同來舉辦墟市。」