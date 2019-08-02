【8.5罷工】工會呼籲罷工　迪士尼：尊重員工以不同方法表達意見

《逃犯條例》修訂爭議持續，有網民發起在下周一（5日）全港大罷工，要求政府正面回應民間五大訴求。 罷工行動獲職工盟響應，而香港迪士尼樂園職工會亦呼籲樂園員工會員在當日參與罷工行動；惟另一個主題公園的工會「海洋公園職工會」就未有行動。 迪士尼樂園度假區發言人指，尊重演藝人員以不同方法表達意見。

迪士尼員工工會呼籲會員罷工。（資料圖片／余俊亮攝）

香港迪士尼樂園職工會昨日（1日）向會員發出通知，指《逃犯條例》修訂引致社會分裂，鄉黑警勾結更導致普通巿民和年青人恐慌和絕望。又指為表示對年青人的支持，工會呼籲會員響應罷工。

罷工時仍須保持「迪士尼傳統」

工會在通知中提醒，參與罷工的員工當日要穿著便服或在制服上加穿外套，並且要保持「迪士尼傳統」，即不粗言穢語，不影響入園賓客等。又提及行動並非針對公司，而是為爭取社會公義；再提到公司亦知悉事件，稱公司尊重各演藝人員參與罷工權利。

香港迪士尼樂園度假區：盡力提供卓越遊樂體驗

香港迪士尼樂園度假區發言人回應查詢指，樂園致力提供多元共融工作環境，尊重演藝人員以不同方法表達意見。又指會繼續盡力為賓客提供卓越的遊樂體驗，演藝人員及賓客的安全一直是樂園的首要考量。

而至於海洋公園方面，職工盟組織幹事吳冠君稱，海洋公園職工會未有呼籲罷工的行動，或會有會員以個人身份響應罷工。