【8.5罷工】社福聯合陣線響應罷工　盼與市民同行

由香港家庭福利會職工會、香港基督教女青年會職工會、香港基督教服務處反送中同工關注組等30多個社福界工會及關注組組成「反送中社福聯合陣線」今日（2日）進行誓師大會，表示將會響應民間發起的罷工、罷市行動，要求政府回應訴求，亦呼籲社福界同工參與罷工。約二十位來自不同社福組織的代表均戴上頭盔，表示對反修例風波以來引起的警民衝突的不滿，以及對事件發展的憂慮。

「反送中社福聯合陣線」今日（2日）進行誓師大會，表示將會響應民間發起的罷工、罷市行動，要求政府回應訴求，亦呼籲社福界同工參與罷工。（梁妍玲攝）

陣線由周二開始籌組，至現時為止已有超過30個社福組織加入，超過2000位社福界同工表明會響應下周一（5日）罷工，33個社會服務單位會於當日關閉服務中心，39個單位只提供有限度服務，當中包括長者、青少年、復康、戒毒等社會服務。發言人吳偉明表示在短時間內能夠集合到超過30個同工組織是社福界史無前例的行動，他相信參與罷工的數字會繼續增加，同時呼籲更多同工加入，亦呼籲社福機構能善待參與罷工的同工。

吳偉明表示，同工均對於反修例風波引起的一連串社會運動的發展感到憂慮，又指身為社會福利界同工，有責任倡導社會公義和提升市民福祉，盼能與市民共同面對和分擔不安，因此決定響應下周一的全港罷工行動，要求政府回應訴求。吳續指，希望以社福界最大力量呼籲最多的同工和市民參與罷工，把握機會帶頭向政府施壓，讓特首林鄭月娥看到他們的決心和聲音。他亦表明，希望以罷工的決心感染社會，並不排除日後會有升級的罷工行動。

另一發言人張貴豪指，反修例風波牽動了市民的生活和情緒，社工除了在抗爭現場作出支援，同時要關心和開解情緒受困擾的市民，尤其是青少年服務的同工要利用工餘時間留意和開解年輕人。他斥責現時的政權並非服務市民，而是「滿手鮮血」，要求政府以政治方法解決政治問題，又表明社福界會「站在雞蛋一方，與抗爭者同行」。

對於社福界被指是政府利用的維穩工具，吳明言近日民怨爆發，社工卻要透過輔導解決因政府失策而引起的問題，但只是「杯水車薪」，斥責林鄭不回應市民，問題只會不斷發生，社福界無法維持社會穩定。張又指出，林鄭在6月尾是表示會動員社福界解決青少年情緒問題，是「將政治問題個波拋畀社福界」，直言是荒謬的說法。