【8.5罷工】醫護集會籌辦人去信醫管局　望提早處理當日人手問題

醫療界將於今晚（2日）舉行集會，而醫護專職集會籌辦人表示，已經去信醫院管理局提醒盡早作出有可能出現的人手問題，並作出相應安排，有關信件內容將在今晚的集會讀出，信件提到希望醫管局及其他醫療機構能夠尊重每位香港市民擁有的罷工自由，支持並包容員工的罷工意願，同時兼顧病人福祉，提早作出準備。籌辦人亦希望，政府聆聽各界聲音，正視社會問題，回應訴求。

有醫護人員昨日（1日）自發在瑪嘉烈醫院建連儂牆。（資料圖片／高仲明攝）

信中提到就近日業內人士的意見，發現有意罷工的醫療人員人數眾多，但大多成員十分重視病人福祉，所以他們去信醫管局，希望當局未雨綢繆為當日有機會出現的罷工情況，提早作出人手安排。

集會籌辦人又提到，根據基本法第三章第二十七條，香港居民享有罷工的權利和自由，她認為一眾醫護脫下制服亦只是深愛香港的普通市民，希望醫管局及其他他醫療機構能夠尊重每位香港市民擁有的罷工自由。她強調，若非社會到了危急關頭，無計可施的地步，作為醫療人員， 絕不輕言罷工。

集會籌辦人提到，香港已病重垂危，懇請政府聆聽社會各界的聲音，於「三罷」前懸崖勒馬，正視社會問題，回應訴求，而且停止政治暴力對待示威者，杜絕更多的社會不幸和撕裂。

就下周一（5日）有罷工活動，醫管局發言人今日（8月2日）回覆稱，醫管局一向以病人福祉及安全作首要考慮，當局會密切留意下星期一的大型群眾活動，及可能出現未能預料的交通情況。各公立醫院會在有需要時作出應變，包括臨床及其他支援部門的人手調配、當值員工交通及留宿安排等，確保病人服務不受影響。

醫管局當日亦會啟動重大事故控制中心，監察及協調各公立醫院的服務情況。醫管局理解員工表達意見的行為，並會與各方保持溝通。醫管局相信醫護人員會繼續秉承專業精神，以病人安全和服務為優先的專業守則為市民提供醫療服務。