【逃犯條例】林卓廷尹兆堅強調在示威現場緩衝　批何君堯指控無理

建制派立法會議會何君堯今（2日）在記者會中點名指，林卓廷、鄺俊宇、朱凱廸、尹兆堅、鄭松泰5名立法會議員涉嫌煽動、公眾妨擾，非法集結及阻差辦公等罪名，記者會期間又拒絕回應記者提問。 民主黨立法會議員尹兆堅回應指，過去民主派議員在示威現場中僅扮演緩衝的角色，故對其指控感莫名奇妙，他又向何君堯提出兩條路選擇：「一條是自首，另一條是被捕。」林卓廷則認為，若何君堯自覺理直氣壯，應「企出嚟任問任答」，又指願意與他作出對談。

5名立法會議員被何君堯點名指涉嫌煽動、公眾妨擾，非法集結及阻差辦公等罪名。 (方家遠攝)

在場擔當緩衝角色 批評何指控無理

5名立法會議員被何君堯點名指涉嫌煽動、公眾妨擾，非法集結及阻差辦公等罪名。尹兆堅指，《基本法》中已清楚列明，監察政府工作為立法會議員的職能之一；重申民主派議員在過去警民衝突中到達示威現場，是期望作為立法會議員，可擔當緩衝的角色。

他提到，過去除了在場呼籲警方不要使用過份武力，及給予示威者足夠時間離開現場外，其間亦有勸籲在場的示威者離開，務求減少雙方衝突的範圍和規模。他認為議員作為監察者或緩衝者，令整個事件不再惡化下去，批評何君堯的指控無理。

林卓廷、尹兆堅強調自己在示威現場作緩衝角色，批評何君堯指控無理。 (曾凱欣攝)

指何君堯企圖抹黑他人轉移視線

7.21晚元朗有白衣人士無差別襲擊市民，何君堯在當晚曾與白衣人士握手。林卓廷引用何君堯指控民主派議員煽惑他人做違法行為的說法，質疑他是「元朗恐襲」的煽惑者。他又認為，何君堯不斷抹黑民主派議員的言論，全因他已成為香港的「人民公敵」，在校友會、律師會等多方面承受壓力，故企圖抹黑他人轉移視線。

何君堯早前又曾向朱凱廸發出警告，提到朱凱迪眼前有兩條路，一條是生路，另一條是不生路。故尹兆堅引用何的說法，向他提出兩條路，一條是自首，另一條是被捕。

建制派言論涉誹謗 尹：適當時會採取適當的行動

尹兆堅又提到，近兩個月來，建制派有大量言論牽涉誹謗成份，但認為目前有更重要的社會議題需要處理，強調會在適當時會採取適當的行動。