【將軍澳遊行】區內將實施特別交通安排　港鐵站一帶道路隨時封閉

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

有網民發起周日（4日）的將軍澳集會及遊行，並已獲發警方的不反對通知書。

警方今日（2日）預告，當日將軍澳將會實施特別交通安排，屆時港鐵寶琳站、坑口站、將軍澳站一帶的道路或隨時封閉，部份單車徑亦會在中午12時起封閉。

有網民發起周日（4日）的將軍澳大遊行，並已獲發警方的不反對通知書。（資料圖片）

警方表示，當日中午12時，寶翠公園硬地球場將舉行公眾集會，並於下午2時半起，遊行往香港單車館公園中央草坪，舉行另一個公眾集會。

警方預計活動舉行期間，遊行路線一帶的道路有機會岀現擠塞，市民應避免駕車前往該區，並盡量使用公共交通服務。

港鐵站一帶道路或隨時封閉

警方根據特別交通安排，屆時道路或會隨時封閉，直至人群散去，及交通回復正常為止。有關道路包括港鐵寶琳站一帶的道路；港鐵坑口站一帶的道路；及港鐵將軍澳站一帶的道路。

單車徑或封

此外，單車徑將於中午12時起封閉，直至人群散去為止。

—　寶豐路的北面路旁；

—　英明苑明達閣旁的行人隧道；

—　寶豐路以東的寶琳北路西面路旁；

—　欣明苑欣菊閣旁的行人隧道；

—　景林邨景榕樓旁的行人隧道；

—　景林邨景榕樓旁的行人隧道以北的寶順路東面及西面路旁；

—　寶寧路的北面路旁；

—　厚德邨德康樓旁的行人隧道；

—　基督教神召會梁省德小學旁；

—　基督教神召會梁省德小學旁的行人隧道；及

—　香港單車館外的環保大道北面路旁。

【逃犯條例】浸大學生會：無法無視社會不公　九月迎新營縮至1日
【逃犯條例】380名醫務化驗師聯署　促政府設獨立調查委員會
【逃犯條例】因應集會馬會中環及旺角8間投注站提早關門或暫停
【逃犯條例】特朗普稱港騷亂是香港與中國之間的事　中方：說得對
【逃犯條例】民主思路聯席召集人全退出　湯家驊：感錯愕
【逃犯條例】城大學生會斥校長昨急閉門會晤　強「包裝」正式會面

呼籲遊行人士遵守法律

警方呼籲，公眾人士應以和平理性的方式表達意見，並遵照在場警務人員或主辦單位糾察員的指示；又指公眾人士表達訴求時，必須遵守香港法律和社會秩序，如發生任何衝擊事件，需保障自己的人身安全，與激烈示威者保持安全距離或盡快離開現場，讓警方有足夠空間處理。

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。