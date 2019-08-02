【將軍澳遊行】區內將實施特別交通安排　港鐵站一帶道路隨時封閉

有網民發起周日（4日）的將軍澳集會及遊行，並已獲發警方的不反對通知書。 警方今日（2日）預告，當日將軍澳將會實施特別交通安排，屆時港鐵寶琳站、坑口站、將軍澳站一帶的道路或隨時封閉，部份單車徑亦會在中午12時起封閉。

有網民發起周日（4日）的將軍澳大遊行，並已獲發警方的不反對通知書。（資料圖片）

警方表示，當日中午12時，寶翠公園硬地球場將舉行公眾集會，並於下午2時半起，遊行往香港單車館公園中央草坪，舉行另一個公眾集會。

警方預計活動舉行期間，遊行路線一帶的道路有機會岀現擠塞，市民應避免駕車前往該區，並盡量使用公共交通服務。

港鐵站一帶道路或隨時封閉

警方根據特別交通安排，屆時道路或會隨時封閉，直至人群散去，及交通回復正常為止。有關道路包括港鐵寶琳站一帶的道路；港鐵坑口站一帶的道路；及港鐵將軍澳站一帶的道路。

單車徑或封

此外，單車徑將於中午12時起封閉，直至人群散去為止。

— 寶豐路的北面路旁； — 英明苑明達閣旁的行人隧道； — 寶豐路以東的寶琳北路西面路旁； — 欣明苑欣菊閣旁的行人隧道； — 景林邨景榕樓旁的行人隧道； — 景林邨景榕樓旁的行人隧道以北的寶順路東面及西面路旁； — 寶寧路的北面路旁； — 厚德邨德康樓旁的行人隧道； — 基督教神召會梁省德小學旁； — 基督教神召會梁省德小學旁的行人隧道；及 — 香港單車館外的環保大道北面路旁。

呼籲遊行人士遵守法律

警方呼籲，公眾人士應以和平理性的方式表達意見，並遵照在場警務人員或主辦單位糾察員的指示；又指公眾人士表達訴求時，必須遵守香港法律和社會秩序，如發生任何衝擊事件，需保障自己的人身安全，與激烈示威者保持安全距離或盡快離開現場，讓警方有足夠空間處理。