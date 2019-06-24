【防災零距離】幾歲人仔　點樣學防災保護自己?

新世代自小在受保護和比上世代較安全的環境長大，往往缺乏危機意識及求生技能。如何有效培育新一代的防災自救能力，成為其中一個最重要的社會課題。教研中心希望與大家分享一些不同地方的有趣防災教育手法，並鼓勵父母和老師共同培養小朋友的防災意識。 災害風險無處不在，但防災的意識和行動，是人人都能學懂和做到的。「防災零距離」專欄以此為宗旨，由香港賽馬會災難防護應變教研中心撰寫，跟讀者從以往發生過的災難去反思和學習，並集結不同地方和專家的防災知識和經驗，希望讓讀者感到「防災」其實不難，也不是一件遙不可及的事。 【防災零距離】系列五 撰文：香港賽馬會災難防護應變教研中心

如何開始教育小朋友防災?

跟小朋友談「防災」，應從何說起? 「防災」知識的範圍非常廣泛，當中包含概念性、科學性和實用性的層面。跟小朋友談防災，一定要用結合日常生活常和小朋友可以參與的方式。我們可以以「防災」基本步為出發點，用最簡單實用的層面開始。

「防災達人」卡通角色。（教研中心提供圖片）

有關第一步認識危機，首要是讓小朋友認識危機的存在和如何找出危機。跟小朋友外出和旅遊時，可跟小朋友一同找出不同場所的危機，例如在地震的地區中、在郵輪上、在主題樂園中、甚至在家中，跟小朋友找出危機點，然後討論應對方法。

「防災達人」卡通角色及主題曲

「別認為十全十美 世界如常 但突然就有異常……」，這是教研中心的小小「防災達人」教育計劃的宣傳歌曲中首三兩歌詞。

認識危機，是要讓小朋友認識到身處環境隨時可改變，發生危急情況時，要冷靜地應對和保護自己，如果可以，也保護身邊的人。由這個簡單的概念開始，再慢慢灌溉不同急情況時的應變方法。

為提升親切感，讓小朋友更容易掌握防災概念，香港賽馬會災難防護應變教研中心邀請了本地著名創作人合作，製作了「防災達人」卡通角色。「防災達人」懂得防災的基本步並經常駛出四大招式，遇上危難時能冷靜作出應變。教研中心會把「防災達人」帶進社區及學校，透過不同方式向小朋友傳遞防災訊息，希望小朋友學懂「防災」基本步，經常提高警覺，先由「防災小將」做起，再成為「防災達人」!

每個朋友都可以學習成為「防災達人」

只要學懂認識危機，因應不同類型的危機做好好計劃，及學懂應變方法，便能做到「防災」和「應變」。加上以下的特點，小朋友都可以成為防災達人。

「防災達人」懂得防災的基本步並經常駛出四大招式，遇上危難時能冷靜作出應變。（教研中心提供圖片）

第一式－－「一眼關七」：要經常打開眼睛，閱看有關災害的資訊，及留意周圍發生的事情，評估會否有其他潛在危機，例如留意惡劣天氣警告的標誌、危險警告的路牌、可疑危險人物、逃生出口等等。

第二式 -－ 「耳聽八方」：除了要用眼睛張望，也要經常打開耳仔，聽取有關災害的資訊和留意周圍發生的事情。例如留意惡劣天氣報告、交通工具上的廣播、樂園的廣播等等。

第三式 -－ 「膽大心細」：遇上危急情況，勇敢用學到的防災知識去應對，細心冷靜地處理問題。平時學懂救生技能如急救、游泳、火警逃生方法等等，遇上危急情況便能膽大心細去面對。

第四式 -－「通風報信」：收取資訊同時把資訊告知身邊的人。

「防災達人填色比賽」及「主題曲才藝比賽」

教研中心邀請幼兒至小學小朋友，透過填色比賽及主題曲才藝比賽，讓小朋友及家長了解於日常生活中可能遇到的潛在危險及災害，並學習有效的應對方法，確保自身和家人的安全。小朋友不但可以發揮創意，贏取豐富獎金。有關比賽詳情網址：www.hkjcdpri.org.hk/kids

「防災達人」創作者

「防災達人」創作者伍尚豪(Peter)是前香港插畫師協會會長兼資深兒童繪畫導師，「今次動畫創作與防災教育的跨界合作很有意義，能有效把防災資訊傳遞給小朋友。」他又說：「生動可愛的角色設計中，每個細節都帶出「防災」要訣。我希望「防災達人」可以成為小朋友們的好友，伴隨他們一起成長，時刻手牽手為防災做好準備！』

資深兒童繪畫導師伍尚豪。（教研中心提供圖片）

而本地創作人李寶瑜(Labroe)曾參與《短暫的婚姻》、《點五步》等電視及電影配樂，亦有多年音樂劇創作經驗。今次為角色創作主題曲，「靈感來自一些與災害有關的字眼例如防災、危機、學會等等。」他補充説：「創作初期有很多不同的旋律在腦海出現過但都不太滿意，直到想起小時候看美少女戰士變身，覺得變身是一件很有型的事，於是一邊想一邊創作，結果就有了現在副歌部份的旋律！」

本地音樂創作人李寶瑜（Labroe）。（教研中心提供圖片）

香港賽馬會災難防護應變教研中心

香港賽馬會災難防護應變教研中心（網頁及Facebook專頁）透過推行多元化的活動，包括專業培訓課程、研究項目、社區教育活動、以及政策交流與學習平台，與社會不同界別的人士、救援人員、學術界及社區伙伴合作，凝聚社會各界力量，共建安全社區。